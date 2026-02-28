Companiile aeriene la nivel global au anulat sâmbătă zborurile din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând regiunea într-un nou conflict, relatează Reuters.

Spațiul aerian deasupra Iranului și Irakului era gol sâmbătă dimineață, conform hărților serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Potrivit Reuters, următoarele companii aeriene sunt afectate:

Air Arabia a anulat zborurile către Iran, Irak și alte părți ale regiunii.

Air France a anulat zborurile către și dinspre Tel Aviv (Israel) și Beirut (Liban).

Lufthansa suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv (Israel), Beirut (Liban) și Oman.

Norwegian Air suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai.

Oman Air a suspendat zborurile către Bagdad.

Companiile aeriene rusești care zboară către Israel și Iran și-au suspendat cursele, potrivit Ministerului rus al Transporturilor.

Turkish Airlines a anulat zborurile către Liban, Siria, Irak, Iran și Iordania până pe 2 martie.

Virgin Atlantic redirecționează zborurile pentru a evita spațiul aerian irakian și a anulat serviciul său Londra-Dubai.

Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat până pe 7 martie.

Foto: Mediafax

