Israelul şi SUA au atacat Iranul. Lista companiilor aeriene care au suspendat toate zborurile către țări din Orientul Mijlociu

Olga Borșcevschi
28 feb. 2026, 12:38, Știri externe
Companiile aeriene la nivel global au anulat sâmbătă zborurile din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, aruncând regiunea într-un nou conflict, relatează Reuters.

Spațiul aerian deasupra Iranului și Irakului era gol sâmbătă dimineață, conform hărților serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Potrivit Reuters, următoarele companii aeriene sunt afectate:

Air Arabia a anulat zborurile către Iran, Irak și alte părți ale regiunii.

Air France a anulat zborurile către și dinspre Tel Aviv (Israel) și Beirut (Liban).

Lufthansa suspendă zborurile către și dinspre Tel Aviv (Israel), Beirut (Liban) și Oman.

Norwegian Air suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai.

Oman Air a suspendat zborurile către Bagdad.

Companiile aeriene rusești care zboară către Israel și Iran și-au suspendat cursele, potrivit Ministerului rus al Transporturilor.

Turkish Airlines a anulat zborurile către Liban, Siria, Irak, Iran și Iordania până pe 2 martie.

Virgin Atlantic redirecționează zborurile pentru a evita spațiul aerian irakian și a anulat serviciul său Londra-Dubai.

Wizz Air suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat până pe 7 martie.

Foto: Mediafax

Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de atacul SUA și al Israel împotriva Iranului. TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv

Tensiunile cresc în Orient: După atacurile SUA-Israel, Iranul atacă bazele americane din regiune. Liderul Khamenei a părăsit țara

