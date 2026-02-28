Prima pagină » Actualitate » Ce este serviciul VRTube, care îți „umflă” factura la telefon cu zeci de lei. Pățania unui bărbat din Iași și explicațiile companiei Orange

28 feb. 2026, 12:41, Actualitate
Ce este serviciul VRTube, care îți „umflă” factura la telefon / Sursa FOTO: Shutterstock

Cu un simplu click, vizionarea unui videoclip într-un abonament neașteptat poate însemna un cost suplimentar de 8-9 euro pe lună la factura de telefonie mobilă, arată Ziarul de Iași. Sursa citată prezintă cazul unui bărbat și explicațiile primite de la operatorul Orange.

Sunt clienți care au descoperit că serviciul VRTube apare pe facturile lor deși ei nu au solicitat acest lucru.

Se ajunge chiar în situația în care unii români plătesc luni în șir mai mult la factură fără să realizeze acest lucru.

Deja pe Facebook și forumuri s-au creat comunități care dezbat această situație. Oamenii povestesc cum au încercat să se dezaboneze de la serviciul VRTube, iar acum așteaptă să primească factura emisă de Orange pentru a verifica dacă plata a fost, într-adevăr, oprită.

Din păcate, mulți au relatat că au fost taxați pentru un serviciu pe care nu l-au solicitat.

„Voiam să vizionez un video pe site-ul unei televiziuni din România și am dat click pe un clip. În câteva secunde am primit mesaj că m-am abonat la VRTube. Nu am primit în prealabil nicio notificare care să mă atenționeze că voi accesa un serviciu. Ciudat a fost că nici clipul nu s-a deschis, reclama simula un video”, a povestit un cititor.

