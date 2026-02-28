Prima pagină » Actualitate » Celulă de criză la MAE. Oana Țoiu anunță câți români sunt în Iran. „Am retras personalul neesențial”

28 feb. 2026, 11:59, Actualitate
Celulă de criză la MAE. Oana Țoiu anunță câți români sunt în Iran / Sursa FOTO: Mediafax

Într-o primă luare de poziție după evenimentele din Orientul Mijlociu, Oana Țoiu a transmis că numărul românilor care solicită repatrierea din Israel este încă redus. Între timp, la Ministerul de Externe a fost convocată o celulă de criză, care va analiza situația apărută în această dimineață.

Oana Țoiu a anunțat că, până în acest moment, este mic numărul românilor care solicită repatrierea din Israel.

„În acest moment, comunitatea de români din Iran este de câteva sute de persoane”, a mai precizat ministrul de Externe.

Personalul neesențial, evacuat de vineri

MAE a anunțat că a aprobat vineri repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

Între timp, ministrul Oana Țoiu a convocat o celulă de criză la Ministerul de Externe, care va analiza ultimele evenimente din regiune și implicațiile asupra României.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel la 8 din 9 – evitați orice călătorie! Spațiul aerian israelian a fost închis.

MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel. Nivelul 8 din 9 este unul dintre cele mai ridicate grade de alertă emise de autoritățile române. Decizia vine în contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu.

Cetățenii români aflați pe teritoriul israelian trebuie să respecte strict instrucțiunile autorităților locale. În special, trebuie respectat regimul alarmelor în caz de atac și procedurile de adăpostire în spații sigure. Informarea trebuie făcută exclusiv din surse oficiale.

Cei care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Tel Aviv: +972 545 643 279 sau Consulatul General al României la Haifa: +972 543 998 038. MAE recomandă și înregistrarea prezenței prin formularul online disponibil pe site-ul ministerului.

Israelul a bombardat Iranul „preventiv”

Israelul a anunțat sâmbătă că a lansat „un atac preventiv” asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară și diminuând și mai mult speranțele într-o soluție diplomatică a vechii dispute nucleare dintre Teheran și Occident, consemnează Reuters.

„Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a înlătura amenințările la adresa Israelului”, a declarat ministrul israelian al Apărării, Israel Katz.

Atacul vine după ce Israelul și Iranul au fost angajate într-un război aerian de 12 zile în iunie anul trecut și are loc pe fondul avertismentelor repetate ale SUA și statului evreu că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nuclear și de rachete balistice.

