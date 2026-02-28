Ion Cristoiu: „Ilie Bolojan nu va rămâne premier. Locul lui va fi luat de Cătălin Predoiu”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că acesta nu crede că premierul Ilie Bolojan își va mai menține funcția. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Aceeași Coaliție se va prelua, dar cu un alt premier. Cred că va rămâne și USR-ul dacă e premier domnul acesta Predoiu.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că acesta nu crede că premierul României, Ilie Bolojan, își va mai menține funcția. Locul acestuia va fi luat de către Cătălin Predoiu, Ministrul Afacerilor Interne. Jurnalistul spune că lui Ilie Bolojan o să îi vină plicul și o să plece din funcție. Acesta subliniază ipoteza în care Coaliția va rămâne în aceeași formulă, dar cu un alt premier. Crede, de asemenea, că și USR-ul va fi în continuare în Coaliție, dacă Cătălin Predoiu va fi noul premier al țării. Cristoiu a mai spus despre călătoria în Washington a Ministrului Afacerilor Interne că ceva nu a fost în regulă.