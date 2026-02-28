Prima pagină » Actualitate » Cursele aeriene spre Orientul Mijlociu, afectate de atacul SUA și al Israel împotriva Iranului. TAROM suspendă temporar zborurile către Tel Aviv

Olga Borșcevschi
28 feb. 2026, 12:03, Actualitate
TAROM anunță că suspendă temporar zborurile către Tel Aviv. Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.

TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv.

Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 și A0196/26. În aceste condiții, zborurile comerciale regulate către și dinspre Tel Aviv nu pot opera.

În consecință, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv. Astfel, sunt anulate zborurile OTP–TLV și TLV–OTP precum și a cursele de retur aferente:

– 28 februarie: RO155 OTP–TLV

– 1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP

– 2 martie: RO155 OTP–TLV

– 3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP

„TAROM monitorizează permanent evoluțiile din Israel, în coordonare cu partenerii operaționali și autoritățile relevante, pe multiple planuri – securitate, spațiu aerian și operare aeroportuară și va reveni cu UPDATES în timp real.

Siguranța pasagerilor și a echipajelor reprezintă prioritatea TAROM. Compania va relua operarea zborurilor către Tel Aviv imediat ce condițiile operaționale vor permite acest lucru”, transmite TAROM.

Opțiuni pentru pasagerii afectați

Pasagerii cu rezervări pe zborurile TAROM către/dinspre Tel Aviv în perioada afectată vor fi informați direct și pot opta pentru reprogramarea călătoriei (rebooking) pentru o dată ulterioară, după reluarea operațiunilor;

Pentru informații actualizate privind zborurile, pasagerii sunt rugați să consulte www.tarom.ro sau să contacteze Call Center TAROM.

