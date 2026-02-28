A venit și prima reacție din România, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, precizări de ultimă oră. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, a postat pe X un mesaj.

„In urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că:

– în ciuda disfuncționalitătii rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran;

– că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran;

– că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român;

– că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe.

Primim actualizări permanente și de Ambasadorul

@Radu_Ioanid”, se arată în mesajul său.

Autorul recomandă:

SUA și Israel au atacat Iranul. Trump: „Am lansat o operațiune majoră”. Liderul Khamenei a părăsit țara. Iranul închide spațiul aerian