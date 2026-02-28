Prima pagină » Actualitate » Prima reacție din România, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, precizări de ultimă oră

28 feb. 2026, 12:01, Actualitate
A venit și prima reacție din România, după ce SUA și Israel au atacat Iranul. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, precizări de ultimă oră. Consilierul prezidențial, Marius Lazurcă, a postat pe X un mesaj.

„In urmă cu doar câteva minute, i-am comunicat domnului Președinte că:
– în ciuda disfuncționalitătii rețelelor locale, suntem în măsură să menținem contactul cu Ambasada noastră la Teheran;
– că doamna Ambasador Grecu e în contact cu o bună parte din cetățenii români rezidenți în Iran;
– că Ambasada nu a primit pentru moment solicitări de asistență consulară din partea vreunui cetățean român;
– că Misiunea monitorizează dinamica evenimentelor și situația socială din Teheran și principalele orașe.
Primim actualizări permanente și de Ambasadorul
@Radu_Ioanid”, se arată în mesajul său.

SUA și Israel au atacat Iranul. Trump: „Am lansat o operațiune majoră”. Liderul Khamenei a părăsit țara. Iranul închide spațiul aerian

