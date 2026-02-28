Ion Cristoiu: „Omul Păcii” a declanșat un nou război!

Analistul Ion Crisotiu, în analiza despre atacul SUA împotriva Iranului, nu ar paria că actuala conducere de la Teheran va abandona puterea în favoarea unui guvern pro-american, că iranienii se vor revolta. Dar, în opinia jurnalistului, rezultatul final al războiului va fi favorabil Americii, mai bine zis lui Donald Trump, și Israelului

Așadar, războiul, mult așteptatul război a început în această dimineață. Forțele unite ale Israelului și Statele Unite ale Americii au atacat Iranul, deocamdată aerian, Iranul se așteaptă să riposteze, sau dacă nu chiar e în curs de un contratac iranian. Donald Trump a motivat această, intervenție care încalcă totuși drepturile internaționale, prin faptul că Iranul e pe cale să termine bomba nucleară și că are rachete cu care amenință Europa, America, pe el, Mar a Lago, mă rog, zic bla bla.

Pentru că știm din de după 1990 că atunci când e vorba să atace o altă țară, America găsește argumente. Irak, Afganistan, acum, Iranul. Din punctul acesta de vedere, eu nu iau în serios argumentele. Din câte se vede până acum, obiectivul american ar fi să omoare, să asasineze liderii Iranului.

Pe acest fond, iranienii nu știu să se revolte, să iasă să în stradă, să ocupe clădirile guvernamentale și să se instaleze un o conducere pro-americană. Cam așa ceva este scenariul. Eu, în această fază, este greu de estimat care va fi rezultatul, că vor fi atinse obiectivele. Sunt aproape sigur că înainte de a începe această operațiune sunt stabilite țintele. Nu pariez nici că regimul iranian cade.

Mișcă, supraviețuie, se mișcă rachetele iraniene, vor avea șanse să, nu știu, să facă prăpăd în Israel. Deocamdată, în acest în această fază eu nu discut decât imaginea internațională a acestui conflict, imaginea internațională, imaginea este dezastruoasă pentru numitul Donald Trump.

În primul rând că el apare ca un mincinos pentru că ne-a asigurat planeta că în urmă operațiunilor extraordinare, mai țineți minte cu piloți care nu știu cu ce avioane, cu a reușit să distrugă arsenalul militar, bomba atomică, laboratoare?

Le mai țineți minte cum a intrat el, cu a dat cu o bombă, mama bombelor? Și acuma tot el vine și spune că Iranul e în pragul fabricării bombe atomice și că e deja un pericol pentru omenire.

Păi, pe tot tărăboiul ăla de atunci s-a lăudat peste tot că gata, a terminat cu ce a făcut prin acea operațiune, a făcut pulbere orice încercare a Iranului de a fabrica bomba atomică, a fost contrazis? I-a înșelat pe toți ăia, că îl contrazic. Uite că el confirmă că de fapt a mințit. Donald Trump în această megalomanie pe care o are, pe mapamond se prezintă drept un om al păcii. Ba chiar a avut să ia premiul pentru pace Nobel. Păi ce fel de om de pace este dacă el a declanșat acum un atac asupra unei țări fără declarație de război.

Dacă ne uităm la ce a făcut el de când a venit președinte, n-are nicio legătură cu pacea. America a devenit mai imperialistă ca niciodată. A luat un șef de stat de la el din țară, Maduro din Venezuela. El amenințat Cuba, a amenințat Europa că pune mâna pe Groelanda. Acuma, cum să zic de politica dusă de el? Este o politică belicoasă, nu este o politică de pace și mai ales este o politică imprevizibilă.

Deci, încă o dată, până acum, acest război, indiferent de rezultate, eu cred că vor fi favorabile Americii și Israelului și că chiar dacă se prăbușește regimul din Iran, rămâne această imagine de american, de omul păcii, așa-zis om al păcii care a declanșat un nou război, consideră Ion Cristoiu.