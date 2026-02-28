UE reacționează la criza din Iran. Von der Leyen și Costa cer „reținere maximă” și protejarea civililor

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au publicat o declarație comună despre evoluțiile din Iran, pe care le descriu drept „extrem de îngrijorătoare”. Liderii europeni arată că Uniunea Europeană se află în contact permanent cu partenerii din regiune.

Cei doi reafirmă angajamentul UE pentru securitatea și stabilitatea regională. Ei subliniază că siguranța nucleară și prevenirea oricăror acțiuni care pot amplifica tensiunile sau pot submina regimul global de neproliferare au o importanță critică.

În text se amintește că Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile „regimului criminal iranian și ale Gărzilor Revoluționare”. La Bruxelles s-au susținut constant soluții diplomatice pentru dosarele nucleare, prin negocieri.

„Evoluțiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare. Rămânem în strânsă legătură cu partenerii noștri din regiune. Reafirmăm angajamentul nostru ferm de a proteja securitatea și stabilitatea regională. Asigurarea siguranței nucleare și prevenirea oricăror acțiuni care ar putea agrava și mai mult tensiunile sau submina regimul global de neproliferare sunt de o importanță crucială. Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni extinse ca răspuns la acțiunile regimului criminal al Iranului și ale Gărzii Revoluționare și a promovat în mod constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare și balistice printr-o soluție negociată. În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetățenii UE din regiune pot conta pe sprijinul nostru deplin. Solicităm tuturor părților să dea dovadă de maximă reținere, să protejeze civilii și să respecte pe deplin dreptul internațional”, se arată pe site-ul Comisiei Europene.

Von der Leyen și Costa transmit și un mesaj pentru cetățenii europeni aflați în regiune. În coordonare cu statele membre, UE va lua toate măsurile necesare pentru a le oferi sprijin deplin.

