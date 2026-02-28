Prima pagină » Actualitate » Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”

Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”

01 mart. 2026, 01:46, Actualitate
Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”

Oana Țoiu, ministra de Externe a României, a dat un mesaj pe rețeaua X, legat de anihilarea liderului suprem din Iran, Ali Khamenei.

„Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială”, a scris Țoiu.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac israelian asupra reședinței sale, sâmbătă, 28 februarie 2026.

Presa de stat iraniană încă neagă informațiile din partea presei israeliene și din partea președintelui american Trump și susține că „inamicul duce un război psihologic”. Netanyahu a declarat că „sunt multe semne care indică că dictatorul nu mai este printre noi”.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT MAE lucrează intens pentru asigurarea protecției românilor din Orientul Mijlociu: „Știm că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”
23:58
MAE lucrează intens pentru asigurarea protecției românilor din Orientul Mijlociu: „Știm că există în continuare un nivel ridicat de îngrijorare”
ULTIMA ORĂ Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”
23:15
Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”
ULTIMA ORĂ 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis
22:19
28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis
FLASH NEWS Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE
22:07
Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE
MESAJ Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”
21:39
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”
RĂZBOI Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’
21:39
Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Digi24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Click
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cum a ajuns o piatră funerară de pe vremea romanilor la peste 8.000 de kilometri depărtare?

Cele mai noi

Trimite acest link pe