Mesajul Oanei Țoiu, ministra de Externe a României, după anihilarea liderului iranian Khamenei: „Reprezintă un moment de cotitură”

Oana Țoiu, ministra de Externe a României, a dat un mesaj pe rețeaua X, legat de anihilarea liderului suprem din Iran, Ali Khamenei.

„Anunțul privind moartea ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură. România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. În absența predictibilității oferită de dreptul internațional, inclusiv în domeniul neproliferării, riscul unei spirale a violenței în Orientul Mijlociu rămâne o preocupare majoră, iar colaborarea internațională pentru detensionarea situației este esențială”, a scris Țoiu.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac israelian asupra reședinței sale, sâmbătă, 28 februarie 2026.

Presa de stat iraniană încă neagă informațiile din partea presei israeliene și din partea președintelui american Trump și susține că „inamicul duce un război psihologic”. Netanyahu a declarat că „sunt multe semne care indică că dictatorul nu mai este printre noi”.