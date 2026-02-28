Daniel David a acordat primul interviu după demisie. Ce s-a schimbat după mandatul său

Daniel David, în primul interviu după demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării, vorbește despre ceea ce rămâne din reforma sa în învățământ, discuțiile purtate cu Ilie Bolojan înainte de demisie și despre planurile guvernamentale de austeritate în Educație și Cercetare, potrivit oficiuldeștiri.

De asemenea, explică ce urmează după clasificarea universităților și institutelor de cercetare și analizează șansele ca elevii de liceu să primească manuale noi în acest an.

Daniel David a vorbit pentru prima dată după demisie

Daniel David a menționat reforma de schimbări majore pe care le-a inițiat în mandatul său, începând cu Reforma QX, menită să schimbe paradigma educației și cercetării din România, vizând creșterea calității actului educațional și reducerea analfabetismului funcțional. În învățământul preuniversitar, a fost modernizat curriculumul, stabilite standarde de evaluare și introdus cursuri noi precum „educație pentru media digitală” și „educație pentru viață”.

În licee și învățământ postliceal, planurile-cadru au fost modernizate, iar programele pentru clasa a IX-a finalizate. La nivel universitar și de cercetare, s-au regândit structura universităților, programele postdoctorale, evaluarea unităților CDI și au fost reluate proiecte majore precum „Laserul de la Măgurele”. Reforma include digitalizare, mentorat între școli, reducerea fragmentării unităților școlare, internaționalizare și programe europene pentru alfabetizare și orientare profesională, toate pentru a îmbunătăți calitatea educației și a reduce inegalitățile.

Daniel David: Putem începe anul școlar cu manuale noi

Fostul ministru al Educației a spus că în cazul în care lucrurile se mișcă bine, anul școlar ar putea începe cu manuale noi, iar în cazul în care nu se va face nimic putem afecta o nouă generație de copii, care ar putea rămâne ancorată în „Epoca de Piatră”.

