28 feb. 2026, 21:39, Actualitate
Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: 'Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare'
Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

Un scriitor român aflat în vacanță în Dubai a fost martor ocular la asaltul iranian asupra insulei artificiale Palm Jumeirah, perla Dubaiului. O dronă sau rachetă a lovit o clădire din această zonă emblematică a metropolei arabe. Nicolae Băciuț și-a relatat experiența cu detalii cutremurătoare pe rețelele sociale.

Românul se afla în vizită la ultimul nivel al impozantului Palm Tower, la aproximativ 240 de metri înălțime, pe platforma panoramică de unde se vede splendid întreg orașul din Golful Persic. La un moment dat, a observat obiectul suspect pe cer, notează stiripesurse.

Brusc, și-a schimbat direcția

„Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare, dar care, brusc, și-a schimbat direcția și a țintit o clădire dintr-o zonă din apropiere de Palm Tower (Palm Jumeirah)”, a scris acesta pe contul de Facebook.

Imediat după schimbarea bruscă de direcție a amenințătorului obiect zburător, a fost martorul unei explozii terifiante, povestește românul.

Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

Din fericire, a avut suficientă prezență de spirit cât să coboare rapid și să ia un taxi.

Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

„A urmat o bubuitură puternică, urmată de un incendiu, fumul ridicându-se peste nivelul clădirii Palm Tower. Am fost evacuați, fără panică, și am coborât la parter, de unde am luat un taxi care ne-a dus la hotel”, continuă acesta. 

Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

Din fericire, pe traseul de aproximativ 30 de minute până la hotel, atmosfera ar fi fost calmă, fără blocaje în trafic sau panică pe străzi.

„Atmosfera era calmă, fără probleme de trafic, lumea părea că-și vede firesc de treburile curente”.

Pericolul nu a trecut, avertizează românul

Totuși, Nicolae Băciuț este conștient că problemele ar putea surveni ulterior, mai ales în transportul aerian. „Ce va urma însă poate produce babilonie – aeroporturi închise, zboruri anulate…”

Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

El a avut un mesaj pentru autoritățile române, cărora le-a transmis că românii din Dubai, în special turiștii, așteaptă ca instituția consulară să asigure toate măsurile pentru eventuale situații de urgență.

Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate

Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate

