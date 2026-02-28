Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”

Ilie Bolojan a venit cu un mesaj pe contul său de Facebook, referitor la faptul că România urmărește atent situația de securitate din Orientul Mijlociu și că prioritatea este siguranța românilor din zonă. Personalul diplomatic și consular este pregătit să ofere sprijin, iar cetățenii sunt sfătuiți să respecte autoritățile locale, să evite călătoriile neesențiale și să contacteze ambasadele sau consulatele pentru asistență.

Ilie Bolojan în contact permanent cu MAE și ambasadele și consulatele României din Orient

„Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin”, a precizat Ilie Bolojan.

Mesajul premierului pentru românii blocați în războiul din Orient

Premierul a venit și cu recomandări către românii aflați în regiune, să respecte cu strictețe toate instrucțiunile autorităților.

„Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin.

Suntem alături de românii afectați de această situație și vom continua să monitorizăm evoluțiile.

Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice”, a mai precizat premierul.