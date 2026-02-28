Prima pagină » Actualitate » Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”

Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”

28 feb. 2026, 23:15, Actualitate
Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone: „Eu cred că a început Al Treilea Război Mondial”

Fostul om de afaceri și politician Gigi Nețoiu a relatat momentele trăite în Dubai.

Gigi Nețoiu, blocat în Dubai din cauza atacurilor iraniene cu drone

Potrivit relatărilor sale, s-au auzit bubuituri puternice, iar în anumite zone s-au ridicat coloane de fum. Cu toate acestea, el a spus că traficul și activitatea din oraș nu au fost afectate major, iar populația a fost calmă, potrivit Antena 3 CNN.

A fost emis și un mesaj oficial de alertă privind „posibile amenințări cu rachete” pe telefoanele mobile, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Notificare de la Ministerul de Interne

Notificarea, emisă de Ministerul de Interne, le cere cetățenilor și turiștilor „să caute imediat adăpost în cea mai apropiată clădire sigură și să se îndepărteze de ferestre, uși și zone deschise”, urmând să aștepte instrucțiuni suplimentare.

„Din cauza situației actuale, există posibile amenințări cu rachete. Căutați imediat adăpost în cea mai apropiată clădire sigură și îndepărtați-vă de ferestre, uși și zone deschise. Așteptați instrucțiuni suplimentare. (Ministerul de Interne)”**

Alerta vine după ce în oraș au fost raportate explozii și un incendiu în zona emblematică Palm Jumeirah, unde autoritățile au confirmat anterior patru răniți“, se arată in mesajul de alertă primit de populația din Dubai.

