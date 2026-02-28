Prima pagină » Actualitate » 28 de copii din Vrancea sunt blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost închis

28 feb. 2026, 22:19, Actualitate
28 de copii din Vrancea care sunt plecați în excursie în Dubai în vacanța intersemestrială au rămas blocați acolo. Este vorba despre elevi din clasele V-XII, ei participau la o deplasare organizată în Emiratele Arabe Unite, însă escaladarea bruscă a conflictului din Orientul Mijlociu a dus la închiderea completă a spațiului aerian al EAU, iar toate zborurile comerciale au fost anulate.

Potrivit monitoruldevrancea, grupul este însoțit de cadrele didactice Oana Nedelcu și Ligia Harasim, iar astăzi ar fi trebuit să se întoarcă în România. Planurile lor au fost anulate, după ce autoritățile de acolo au suspendat toate decolările și aterizările, ca măsură de siguranță, în contextul atacurilor.

Părinții trăiesc clipe de groază în așteptarea unor vești oficiale privind repatrierea. Comunicarea cu cei mici este permanentă, însă îngrijorarea este amplificată de faptul că nu se știe când se reiau zborurile.

Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care se află acolo să rămână în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să urmărească tot timpul comunicările oficiale care vin de la Ambasada României și de la Consulatul General.

