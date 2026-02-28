Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac israelian asupra reședinței sale, sâmbătă, 28 februarie 2026. Conform Axios, această informație a fost transmisă oficialilor americani de către ambasadorul Israelului la Washington, Yehiel Leiter.

Oficialii israelieni, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, susțin că sunt „multe indicii care arată că dictatorul iranian Ali Khamenei” este mort.

Canalul 12 din Israel a transmis că premierului Netanyahu i-au fost prezentate fotografii și documente cu corpul lui Khamenei după bombardarea reședinței sale. Oficialii israelieni au transmis pentru Reuters că trupul i-a fost găsit.

Presa de stat iraniană neagă informațiile din partea presei israeliene și susține că „inamicul duce un război psihologic”. Netanyahu a declarat că „sunt multe semne care indică că dictatorul nu mai este printre noi”.

Cine a fost Ali Khamenei?

Potrivit Reuters, Ali Khamenei, născut în 1939, a condus Iranul din 1989, după moartea liderului suprem Ruhollah Khomeini, ajuns la putere după Revoluția Islamică din 1979. Khamenei a clădit o putere regională care a rivalizat cu statele musulmane șunnite din Golful Persic, exportând petrol către China și promovând programul nuclear.

În timpul conducerii sale, țara a asistat la căderea regimului dictatorului Saddam Hussein în Irak după războiul desfășurat de fostul președinte american George W. Bush în 2003, și la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, în 2024, după războiul civil declanșat de Primăvara Arabă.

Relațiile cu SUA și Israel au devenit tot mai ostile, în timp ce el a reprimat cu brutalitate protestele populației, tot mai nemulțumită de problemele economice și încălcarea drepturilor omului. Iran și Israel au fost într-un război proxy de 40 de ani, întreprins prin sabotaje și asasinate.

Sub conducerea sa, Iranul a trecut printr-o serie de războaie cu SUA și Israel

Pe 3 ianuarie 2020, președintele Donald Trump a ordonat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani. De la masacrul de pe 7 octombrie 2023, ce ar fi fost coordonat de Iran, Israelul a inițiat o campanie militară la nivel regional pentru decapitarea conducerii mișcărilor teroriste Hamas și Hezbollah.

În aprilie 2024, ca reacție la atacul israelian asupra ambasadei iraniene din Damasc, Iranul a atacat Israelul cu sute de drone și rachete. Israelul a ripostat. Prima serie de lovituri s-a încheiat cu un armistițiu. În octombrie 2024, Iranul a atacat Israelul cu sute de rachete și drone ca reacție la atacul israelian asupra Libanului. A urmat un nou schimb de lovituri balistice, încheiat cu armistițiu.

În iunie 2025, a avut loc războiul de 12 zile dintre Israel și Iran. Pe 22 iunie 2025, Donald Trump a lansat primul atac american pe pământ iranian, fiind vizate trei centrale nucleare.

