Cele două motive pentru care Donald Trump a lansat atacul împotriva Iranului

28 feb. 2026, 23:29
Cele două motive pentru care Donald Trump a lansat atacul împotriva Iranului

Președintele Trump a motivat lansarea campaniei Operațiunea Epic Fury, desfășurată printr-o serie de bombardamente aeriene și balistice împotriva Iranului. 

„Pot să merg pe poziții lungi și să preiau totul în control sau pot să închei totul în două sau trei zile și să le spun iranienilor: «Ne vedem din nou peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți [programele voastre nucleare și de rachete].  În orice caz, le va lua mulți ani să se recupereze din urma acestui atac”, a declarat Trump într-un interviu telefonic de cinci minute de la Mar-a-Lago.

Motivele atacării Iranului: Eșecul negocierilor și comportamentul Iranului

Trump a spus anterior că este deschis soluției diplomatice, chiar dacă negocierile dintre SUA și Iran au eșuat la Geneva.  Pe de altă parte, în pragul alegerilor intermediare, președintele este presat de problemele interne, inclusiv cu baza sa electorală MAGA, după ce i-a promis în campania electorală din 2024 că va evita să mai bage țara într-un alt război prelungit.

Președintele a dezvăluit principalele două motive pentru lansarea atacurilor aeriene:

  1. eșecul negocierilor de la Geneva dintre delegația SUA condusă de Steve Wiktoff și Jared Kushner;
  2. comportamentul Iranului din ultimele decenii;

„Iranienii au fost atât de aproape și au dat-o înapoi. S-au apropiat și au dat-o înapoi iar. Înțeleg că ei nu vor să facă o înțelegere. Am văzut în fiecare lună că ei au făcut ceva rău, au detonat ceva sau au ucis pe cineva”, a spis Trump pentru Axios.

