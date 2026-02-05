Cod portocaliu de inundații pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHG) a emis un cod portocaliu, valabil în intervalul 5 februarie, ora 21:00 – 6 februarie, ora 12:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore.

Avertizarea va afecta anumite sectoare de râuri din județele Buzău și Prahova. De asemenea, rămâne în vigoare și codul galben pentru intervalul 5 februarie, ora 14:00 – 6 februarie, ora 16:00, pe râuri din județele: Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila și Vrancea.

În acest context, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi a influenţei evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

Autoritățile le recomandă persoanelor din zonele vizate să manifeste prudență sporită, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să nu traverseze zonele inundate sau podurile afectate de viituri pentru a nu se pune în pericol.

Totodată, este recomandată curățarea șanțurilor și rigolelor din jurul locuințelor, protejarea bunurilor aflate în zone joase și respectarea indicațiilor autorităților locale.

Autorul mai recomandă:

Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații

Inundații masive pe Coasta de Azur. Străzile din orașul francez Antibes, transformate în râuri de ploile torențiale și grindina abundentă

Autostrăzi închise, trenuri suspendate, evacuări și cursuri anulate. Furtuna Kristin a devastat Spania și Portugalia. Autoritățile anunță 9 morți

Stare de urgență în Italia. Ciclonul Harry a devastat sudul peninsulei. Doar în Sicilia pagubele depășesc 1.500.000.000 de euro

Drumuri închise și parcuri inundate în Franța: mai multe râuri au ieșit din matcă din cauza furtunii Ingrid. Ciclonul „Herry” face ravagii în Turcia

Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă