Metrorex are în plan extinderea Magistralei 3 de metrou către Chiajna, respectiv cartierul Militari Residence. În total, ar fi vorba de 8 stații noi, cu o lungime totală de 19 kilometri. Ce spune directoarea Metrotrex, Mariana Miclăuș, despre acest proiect.

La acest moment, suntem la stadiul de elaborare a documentațiilor privind constituirea acestui obiectiv de investiții”, susține Mariana Miclăuș, director general al Metrorex.

Documentațiile vizează următoarele segmente:

a) Preciziei – Chiajna, 3.3 km, două stații;

b) Preciziei – Cartierul Latin/Bragadiru, 4.36 km, două stații;

c) Păcii-Linia de Centura Vest, 3,7 km, patru stații.

Prin acest proiect vor fi conectate la magistrala de metrou M3 două zone rezidențiale extrem de importante și de agglomerate, precum Militari Residence și Prelungirea Ghencea.

De asemena, se va face o legătură și cu zona comercială Complex Comercial Militari, a detaliat Mariana Miclăuș pentru Arena Construcțiilor.

Racordul va fi construit paralel cu linia de tren ce pleacă din centură către depoul Militari și va avea stație comună cu inelul feroviar / trenul metropolitan în zona București Vest, apoi se va desprinde către est în direcția cartierului Militari Residence.

Lungimea estimată este de 3.3 km. Sunt prevăzute și două stații supraterane (Stația Autostrada A1, Stația Strada Osiei).

Metrou în Militari Residence, discuții cu Primăria Chiajna

Cartierul „Militari Residence”, denumit generic după numele primului complex rezidențial din această zonă din vestul Bucureștiului, ar putea avea o stație de metrou. Reprezentanții Metrorex au precizat pentru Gândul că poartă discuții în acest sens cu autoritățile din Chiajna. Proiectul depinde foarte mult de primăria din Chiajna (Ilfov), care ar trebui să preia investiția. Ar urma să se construiască o singură stație, care să plece de la Preciziei.

Gândul a dezvăluit încă din septembrie 2024 că Metrorex are în plan o stație de metrou în Militari Residence.

„Noi vrem să ajungem în cât mai multe localități din Ilfov. În ceea ce privește zona unde se află cartierul Militari Residence, acolo au fost mai multe discuții cu primarul din Chiajna, Mircea Minea. Noi i-am expus inițiativa noastră. A rămas că dânșii vor analiza propunerea, și vom avea o discuție în curând”, au precizat reprezentanții Metrorex pentru Gândul.