Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului

Senatorul USR și noua propunere de ministru al Economiei a USR, Irineu Darău, a propus instaurarea unei stări de urgență în România și limitarea drepturilor omului pentru a combate războiul hibrid al Rusiei. Acesta a transmis în cadrul unei conferințe în Republica Moldova, că inițiativa este de fapt „o măsură de securitate”.

Irineu Darău a șocat întreaga opinie publică după ce a propus instituirea unei stări de urgență și limitarea drepturilor omului ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei. Acesta susține că România trebuie să-și actualizeze legislația pentru un război hibrid și spune că o astfel de inițiativă ar putea să ofere noi posibilități. Darău a dat drept exemplul Franța, care a instituit o stare de urgență în lupta cu terorismul.

„Cred că trebuie să ne actualizăm legislația și instituțiile pentru starea de război hibrid. Nu cred că o facem astăzi. Putem lua model chiar și din Republica Moldova, dacă vrem mai mult din Ucraina, care deja de ani de zile au instituit și legislație nouă și noi instituții care să se confrunte cu acest lucru. Nu aș exclude în anii care vin chiar și instituirea unei stări de urgență, în limitele constituționale și nișat definită, care să ne ajute să luptăm cu asta. Am trăit 10 ani în Franța și am văzut cum a luptat statul francesc cu terorismul instituind o stare de urgență, nișat pe acest lucru. Și știți ce înseamnă starea de urgență și ce posibilități îți dă.”

Spre finalul intervenției sale, senatorul USR a recunoscut că măsura ar viza și „vocea internă”, adică forțele politice și civice care critică actuala guvernare. Irineu Darău susține că unele drepturi și libertăți, dar și interzicearea unor actori politici ar putea să apere democrația.

„A părut și în spațiul academic și avanțează studiile pe un concept care se numește, s-a tradus în română, democrație militantă. Deci trebuie să ne punem serios la nivel de legislație, la nivel de Curte Constituțională, cei de acolo, la nivel de societate, întrebarea e până unde putem merge, chiar și cu limitarea temporară a unor drepturi și libertăți sau cu interzicerea unor actori politici pentru a ne apăra propriile democrații.”

