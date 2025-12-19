Prima pagină » Știri politice » Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului

Controversa din jurul propunerii USR pentru Ministerul Econonomiei, Irineu Darău. Cerea instaurarea stării de urgență în România și limitarea drepturilor omului

19 dec. 2025, 06:00, Știri politice

Senatorul USR și noua propunere de ministru al Economiei a USR, Irineu Darău, a propus instaurarea unei stări de urgență în România și limitarea drepturilor omului pentru a combate războiul hibrid al Rusiei. Acesta a transmis în cadrul unei conferințe în Republica Moldova, că inițiativa este de fapt „o măsură de securitate”. 

Irineu Darău a șocat întreaga opinie publică după ce a propus instituirea unei stări de urgență și limitarea drepturilor omului ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei. Acesta susține că România trebuie să-și actualizeze legislația pentru un război hibrid și spune că o astfel de inițiativă ar putea să ofere noi posibilități. Darău a dat drept exemplul Franța, care a instituit o stare de urgență în lupta cu terorismul.

„Cred că trebuie să ne actualizăm legislația și instituțiile pentru starea de război hibrid. Nu cred că o facem astăzi. Putem lua model chiar și din Republica Moldova, dacă vrem mai mult din Ucraina, care deja de ani de zile au instituit și legislație nouă și noi instituții care să se confrunte cu acest lucru. Nu aș exclude în anii care vin chiar și instituirea unei stări de urgență, în limitele constituționale și nișat definită, care să ne ajute să luptăm cu asta. Am trăit 10 ani în Franța și am văzut cum a luptat statul francesc cu terorismul instituind o stare de urgență, nișat pe acest lucru. Și știți ce înseamnă starea de urgență și ce posibilități îți dă.”

Spre finalul intervenției sale, senatorul USR a recunoscut că măsura ar viza și „vocea internă”, adică forțele politice și civice care critică actuala guvernare. Irineu Darău susține că unele drepturi și libertăți, dar și interzicearea unor actori politici ar putea să apere democrația.

„A părut și în spațiul academic și avanțează studiile pe un concept care se numește, s-a tradus în română, democrație militantă. Deci trebuie să ne punem serios la nivel de legislație, la nivel de Curte Constituțională, cei de acolo, la nivel de societate, întrebarea e până unde putem merge, chiar și cu limitarea temporară a unor drepturi și libertăți sau cu interzicerea unor actori politici pentru a ne apăra propriile democrații.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău

Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate
07:20
Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate
NEWS ALERT Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
07:14
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
POLITICĂ Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”
22:10
Radu Miruță recunoaște că ia două salarii: „Sigur, iau de la Parlament că sunt şi membru al Parlamentului”
NEWS ALERT Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
20:08
Grindeanu critică dur propunerile USR la ministere: „Mi-aș dori ca cei nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă”
POLITICĂ Primele declarații ale lui Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „E nevoie de studiile pe care le am la MApN/Există război hibrid”
19:18
Primele declarații ale lui Miruță, după ce a fost propus la Apărare: „E nevoie de studiile pe care le am la MApN/Există război hibrid”
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
România exportă mai mult decât importă, arată un raport
DECIZIE Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
07:49
Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
ACTUALITATE 19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
07:15
19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
EXCLUSIV Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
07:02
Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
06:30
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
EXCLUSIV Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”
06:00
Detalii uluitoare din dosarul furtului de sute de mii de lei din conturile asociațiilor de proprietari din București. Cum funcționează caracatița firmelor care administrează blocurile, dar fug cu fondurile. „Vin la pachet cu contabil și cu cenzor”

Cele mai noi