Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Dominic Fritz, după ce judecătorii CCR au declarat constituțional amendamentul care-l va demite din poziția de primar al Timișoarei.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Mihai Fifor pune sub semnul întrebării modul în care a fost analizată cererea de acordare a cetățeniei române depusă de Dominic Fritz și face referire la condiția privind „buna comportare” prevăzută de legislația în domeniu.

”Vocalul și imaculatul Dominic Fritz, pogorât miraculos pe meleagurile românești ca să dea la temelie corupției, pare că a debutat cu dreptul ca proaspăt cetățean român. De ce? Pentru că, la mai puțin de două luni după ce Fritz depunea jurământul de credință față de România, o instanță a statului român taman confirma raportul ANI și, implicit, faptul că încălcase legea în materia conflictului de interese.

Cronologia este, în sine, spectaculoasă:

4 iulie 2024 – ANI emite raportul prin care constată conflictul de interese. În aceeași zi, Dominic Fritz își depune dosarul pentru obținerea cetățeniei române.

18 decembrie 2025 – depune jurământul și devine cetățean român.

10 februarie 2026 – Curtea de Apel Timișoara respinge contestația sa și confirmă raportul ANI.

18 iunie 2026 – Înalta Curte respinge definitiv recursul lui Dominic Fritz”, a scris Fifor pe Facebook.

Mihai Fifor: ”Știa ANC că pe numele solicitantului exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate”

Fifor face referire la prevederile Legii cetățeniei române referitoare la conduita solicitantului și la obligația acestuia de a dovedi, prin comportament, acțiuni și atitudine, respectarea ordinii de drept și o bună comportare.

”Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Legea cetățeniei române spune că solicitantul trebuie să dovedească, prin „comportament, acțiuni și atitudine”, respectarea ordinii de drept și să fie „cunoscut cu o bună comportare”. Nu spun că existența raportului ANI ar fi trebuit să ducă automat la respingerea cererii de cetățenie. Dar există o întrebare la care Autoritatea Națională pentru Cetățenie cred că ar trebui să răspundă: știa ANC că, în timp ce analiza dacă Dominic Fritz îndeplinește inclusiv condiția „bunei comportări” prevăzută de lege, pe numele solicitantului exista deja un raport al Agenției Naționale de Integritate?

Dacă știa, cum l-a evaluat? Dacă nu știa, cum de nu știa? Și nu pot să nu mă întreb: oare în Germania, țara din care vine Dominic Fritz, cum ar fi fost privită situația unui solicitant de cetățenie asupra căruia exista deja un asemenea raport al instituției de integritate?”, a mai scris Fifor.

”Un debut în forță pentru proaspătul cetățean român”

Politicianul susține că, în România, procedura a mers mai departe, iar Dominic Fritz a devenit cetățean român în decembrie 2025.

”La noi, lucrurile au mers liniștit înainte. Dominic Fritz a devenit cetățean român pe 18 decembrie 2025. La nici două luni, o instanță a statului român confirmă faptul că Dominic Fritz încălcase legea în materia conflictului de interese. Patru luni mai târziu, Înalta Curte avea să pună punct definitiv procesului, respingând recursul integrului Fritz.

Să recunoaștem… Un debut în forță pentru proaspătul cetățean român, Dominic Fritz. Și cum nu e niciodată prea târziu să înveți, domnule Fritz, lăsăm aici, pentru fixarea cunoștințelor, două defininiții din DEX, care pare că ți-au scăpat: INTEGRITATE – Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. INTEGRU – Cinstit, onest, corect; incoruptibil”, a încheiat Mihai Fifor.