Mihai Fifor: RĂBDAREA PSD a ajuns la limită! Dacă unii continuă cu imaturităţile şi ironiile, PSD nu va mai avea de ce să rămână la masă

Fifor mai spune că PSD a venit la aceste discuţii cu toată seriozitatea, expertiza şi buna credinţă.

„Am spus din prima clipă: nu vom accepta niciodată măsuri care lovesc în populaţia vulnerabilă. Ne-am opus categoric oricărei creşteri generale a TVA – o măsură oarbă, care ar sărăci şi mai mult milioanele de români cu venituri mici şi medii. Am spus NU taxării cu 100 de lei a pensiilor minime. Am spus NU taxei aberante pe tranzacţiile bancare. Am spus NU tăierii burselor şi ajutoarelor pentru cei care chiar au nevoie. Şi am reuşit să le blocăm. Pentru că PSD nu negociază suferinţa oamenilor! PSD e singurul partid care s-a ţinut, mereu, de partea românilor”, arată el.