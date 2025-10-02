Cancelaria lui Bolojan cheltuie 480 de mii de lei lunar, după ce a achiziționat 17 mașini noi pentru demnitari

Cancelaria lui premierului Ilie Bolojan, condusă de Mihai Jurca, a încheiat un contract de leasing cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă prin intermediul SEAP.

Cancelaria premierului Bolojan a anunțat joi că a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS prin care regia autonomă a protocolului furniza 30 de autoturisme cu șofer. În schimb, cancelaria a încheiat un contract de leasing operațional pentru 17 Dacia Duster pe care demnitarii le vor conduce singuri, potrivit unui comunicat.

Cancelaria lui Ilie Bolojan a solicitat oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de contracta numai mașini de fabricație românească.

Potrivit Cancelariei, oferta Dacia au fost cea mai bună. Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România.

Contractul de leasing operațional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani.

Cancelaria avea, inițial, un contract cu RAAPPS cu un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. Guvernul Bolojan a redus, prin act adițional, numărul mașinilor la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei.

Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costă 80 de mii de lei/lună. Spre comparație, oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 mii lei, arată Cancelaria premierului.

Cele 17 mașini în leasing operațional vor fi conduse de demnitarii și angajații cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu, mai arată comunicatul citat.

