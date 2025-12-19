Prima pagină » Actualitate » Mihai Trăistariu, despre showbiz. ”Este cel mai fake din tot ce am trăit”

Mihai Trăistariu, despre showbiz. ”Este cel mai fake din tot ce am trăit”

19 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Mihai Trăistariu, despre showbiz. ”Este cel mai fake din tot ce am trăit”
Mihai Trăistariu, despre lumea artistică autohtonă

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, și-a spus părerea despre showbiz-ul autohton. ”Este cel mai fake showbiz, din tot ce am trăit”, a afirmat acesta.

Într-un interviu pentru click.ro, Mihai Trăistariu a vorbit despre showbiz-ul autohton. Acesta a explicat că mereu au existat invidii.

În plus, Mihai Trăistariu a declarat că este bucuros că s-a lansat acum trei decenii, când showbiz-ul nu era ”fake” ca acum.

Mihai Trăistariu, despre showbiz. ”Chiar și eu am momente când simt că ceva nu funcționează cum trebuie, că showbiz-ul s-a stricat, de o vreme, că artiștii sunt mai fake”

”Dintotdeauna au existat ură și invidii. Așa se întâmplă când există competiție. Chiar și eu am momente când simt că ceva nu funcționează cum trebuie, că showbiz-ul s-a stricat, de o vreme, că artiștii sunt mai fake, mai construiți, nu prea mai sunt soliști valoroși, talentați, din ultima generație. (…) Artiștii își cumpără singuri vizualizări, pe Internet, iar apoi se laudă că au sute de mii de urmăritori. Mai nou, am aflat că sunt firme care oferă și spectatori. Dacă n-ai umplut, de pildă, Sala Palatului, acea firmă îți poate face rost de 3.000 de spectatori, care te aplaudă, ca la televiziune, aplaudaci se numesc. Și așa îți umpli sala”, a declarat Mihai Trăistariu.

”Este cel mai fake showbiz, din tot ce am trăit. Tot ce e în top azi e cumpărat. Poți cânta orice, dar manelele sunt la putere. E un showbiz tare ciudat, dar legendele vor avea concerte întotdeauna, cine și-a făcut vechime e ca vinul. Mă bucur că m-am lansat acum 30 de ani, căci, la cum e showbiz-ul actual, atât de fake, nu m-aș fi încadrat, vă spun cu toată sinceritatea”, a mai spus artistul.

Mihai Trăistariu are o carieră de invidiat

Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90, după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision.  În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.

 

