Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a vorbit la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache„, despre una dintre cele mai grave erori ale guvernării Bolojan.

„Când e PSD-ul la guvernare cresc pensiile, când apare votul acesta emoțional, se vrea schimbarea… La viitoarele alegeri PSD-ul va trebui să repare ceea ce s-a stricat între timp. Acesta e jocul democratic. Avem 28% în parlament, nu putem să guvernăm singuri”, a afirmat Mihai Tudose.

„Nu am fost de acord și negociem niște lucruri pe care le discutăm în coaliție.

Avem această poziție de ne opune la lucruri pe care nu le considerăm necesare: birocrație, să nu mai fie acele salarii nesimțite. Nu sunt de acord cu tăierea indemnizațiilor la veterani, cu ceea ce s-a întâmplat cu indemnizația pentru maternitate.

Am tot solicitat, nu știm cu ce trebuie să fim de acord pe Pachetul II. Tot ce a ținut de noi de ministerele PSD s-a livrat, mai avem pe Administrație, care nu e la noi, pe Dezvoltare, la Finanțe nu am văzut un document oficial cu deficitul. În afară ce am auzit la TV pe dnul. prim-ministru, ceea ce eu, personal, cred că e o greșeală extraodinară să vii tu, prim-ministru, să spui că suntem în incapacitate de plată. Nu o spui nicăieri, nu o spui nici în somn, faci rău țării, influențezi piețele”, a precizat Mihai Tudose.