19 oct. 2025, 11:03, Actualitate
Sâmbătă, milioane de americani au ieși pe străzi în peste 2.600 de orașe din Statele Unite, în cadrul protestelor denumite Fără Regi”, denunțând ceea ce participanții consideră a fi tendințe autoritare ale administrației președintelui Donald Trump.

Manifestațiile, care au fost organizate în marile orașe, de la New York, Washington D.C. și Chicago, până la Los Angeles, Miami și Seattle, au fost în mare parte pașnice.

În New York, peste 100.000 de persoane s-au adunat în Times Square și în alte zone ale orașului, conform Departamentului de Poliție, care a anunțat că mu au fost făcute arestări.

Protestatarii purtau pancarte cu mesaje ca: Democrație, nu monarhie”, Nimic nu e mai patriotic decât să protestezi”, Rezistă fascismuluisau Constituția nu este opțională”.

De precizat este că, mișcarea „No Kings” („Fără Regi”) a fost concepută ca o reacție la ceea ce protestatarii consideră o alunecare rapidă spre autoritarism” a administrației Trump, după revenirea sa la Casa Albă.

La Los Angeles, mii de oameni au mărșăluit în centrul orașului. În San Diego, poliția a estimat participarea la peste 25.000 de persoane. Evenimente asemănătoare au avut loc și în Boston, Philadelphia, Atlanta, Chicago și Houston.

La Washington D.C., manifestanții au mărșăluit spre Capitoliul SUA și au scandat: Așa arată democrația!”.

Aceste proteste au avut loc pe fondul unui nou shutdown guvernamental, ce a paralizat programe federale. Organizatorii avertizează că politicile lui Donald Trump „pun în pericol echilibrul democratic”.

Astfel, partidul Republican a calificat demonstrațiile drept mitinguri anti-America”. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a afirmat protestele incită la ură și diviziune”.

În timp ce manifestațiile se întâmplau, președintele Donald Trump își petrecea weekendul la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida.

„Se referă la mine ca la un rege. Eu nu sunt un rege”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Conform estimărilor profesoarei Dana Fisher, expertă în activism politic la American University din Wasington, aceste mitinguri No Kings ar putea să devină una dintre cele mai ample mobilizări civice din istoria modernă a SUA.

Circa șapte milioane de persoane au participat deci sâmbătă, în întreaga SUA, au spus organizatorii. Potrivit CNN, protestele au adunat circa două milioane de participanți mai mult decât la ediția din iunie.

