DERAPAJ la Casa Albă. Răspunsul dat de oficiali după ce au fost întrebați de ce Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta: „Mama ta...”

Casa Albă a atras atenția și a stârnit controverse după ce doi oficiali ai Președinției americane au răspuns cu o remarcă surprinzătoare atunci când au fost întrebați despre summitul președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta.

Trump a anunțat că va avea o altă întâlnire cu Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, de data aceasta la Budapesta, Ungaria, același oraș în care, în urmă cu trei decenii, Rusia s-a angajat să nu invadeze Ucraina în schimbul acceptului Kievului de a renunța la armele sale nucleare.

Când reporterul HuffPost a întrebat cine a ales locația pentru viitoarea întâlnire a lui Trump cu Putin, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: „Mama ta a ales-o”. Și directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a venit și el cu același răspuns: „Mama ta”, scrie The Independent.

Răspunsul a stârnit controverse

Reporterul a întrebat-o apoi pe Leavitt dacă i se pare amuzant răspunsul pe care numai ce îl oferise, ceea ce a stârnit și mai multă nemulțumire din partea purtătoarei de cuvânt.

„Mi se pare amuzant că te consideri de fapt un jurnalist. Ești o persoană de extremă stânga pe care nimeni nu o ia în serios, nici măcar colegii tăi din presă, dar pur și simplu nu-ți spun asta în față. Nu-mi trimite mesaje cu întrebările tale părtinitoare și absurde”, a răspuns ea.

The Independent a contactat Casa Albă pentru a întreba dacă aceasta este un răspuns potrivit, iar purtătorul de cuvânt Taylor Rogers a răspuns că acesta a fost „mai mult decât potrivit”.

„Persoana care a primit aceste mesaje nu este un reporter adevărat, ci un activist democrat. Prin urmare, răspunsul pe care l-au primit a fost mai mult decât potrivit. Echipa de presă a Casei Albe preia și răspunde la sute de solicitări serioase în fiecare zi din partea reporterilor reali, nu avem timp de pierdut cu atacuri partizane!”, a spus Rogers.

Cheung a redistribuit, de asemenea, o postare X despre schimbul de replici vineri după-amiază, dar nu a făcut niciun comentariu suplimentar.

