El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană

Organizarea unui summit între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, ar putea fi un „coșmar” din punct de vedere politic pentru Uniunea Europeană.

Potrivit publicației El País, care citează mai multe surse din UE, însuși faptul că summitul va avea loc în capitala Ungariei reflectă „lipsa de respect față de Europa” și îi plasează pe alți lideri ai UE, precum și pe conducerea de vârf a Uniunii și a NATO, într-o poziție incomodă și jenantă.

Oficialii de la Bruxelles susțin public că summitul ar putea fi benefic dacă va contribui la progresul în rezolvarea conflictului din Ucraina, relatează publicația.

„În privat, mai multe surse îl descriu drept un «coșmar politic» pentru Uniune”, notează El País.

În opinia publicației, întâlnirea dintre președintele rus și șeful Casei Albe s-ar putea transforma într-o victorie pentru liderul de la Kremlin.

UE nu se opune organizării întâlnirii Trump-Putin la Budapesta

Uniunea Europeană a semnalat, vineri, că nu are nimic împotriva organizării în Ungaria a summitului președinților Statelor Unite și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, insistând însă că procesul diplomatic organizat de Washington trebuie să vizeze obținerea unei ”păci corecte și durabile” în Ucraina.

„Referitor la întâlnire, președintele Ursula von der Leyen salută orice acțiune care ar conduce la o pace corectă și durabilă pentru Ucraina. Dacă întâlnirea propusă la care faceți referire servește acestui scop, am saluta-o. Poziția noastră generală asupra Ucrainei este stabilită de mult timp, este cunoscută și o putem repeta dacă vor fi întrebări” a declarat vineri, într-o conferință de presă, Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Joi seară, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat „progrese” semnificative în urma conversației cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, anunțând că vor urma reuniuni la nivel de experți și un summit la Budapesta, în eforturile de oprire a războiului din Ucraina.

Sursa foto: Profimedia