Este important de precizat că aproximativ 20% până la 30% din consumul mondial de țiței tranzitează zilnic această zonă strategică. Blocarea sa ar putea genera un seism pe piețele energetice internaționale.

Fluxurile de petrol către Asia, Europa și America, afectate

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, decizia Iranului de a bloca total accesul navelor comerciale vine ca ripostă de forță la agresiunea de sâmbătă. Strâmtoarea Ormuz este principala arteră de transport pentru exporturile de petrol ale marilor producători precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

Închiderea Strâmtorii Ormuz afectează în mod direct fluxurile de petrol către Asia, Europa și America de Nord. Astfel se pune presiune pe lanțurile de aprovizionare, crescând iminent riscul unor întârzieri în livrări.

Închiderea Strâmtorii Ormuz periclitează economia globală

Experții în energie avertizează că închiderea Ormuz înseamnă unul dintre cele mai periculoase scenarii pentru piețele globale. Aproximativ o treime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial trece prin această rută îngustă, care are o lățime de doar câteva zeci de kilometri în unele puncte.

O blocare prelungită ar antrena creșteri explozive ale prețului petrolului, escaladând inflația globală și periclitând economiile dependente de importuri energetice. Analiștii apreciază că, în lipsa unor rute alternative practice, stocurile strategice ale statelor consumatoare ar putea fi puse în pericol într-un ritm accelerat.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China

Iranul plusează și vrea să controleze „inteligent” Strâmtoarea Ormuz. În prima linie, 4 corvete catamaran din clasa Shahid Soleimani, purtătoare de rachete Sayyad-3G