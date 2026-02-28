Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate

Mai multe zone din Dubai au fost lovite sâmbătă de rachetele iraniene care au vizat bazele militare ale SUA din Emiratele Arabe Unite. Hotelurile de lux în care se aflau turiștii s-au trezit dintr-o dată sub teroarea rachetelor lansate de regimul ayatollahului Khamenei care pune presiune pe statele arabe aliate cu SUA, care a inițiat atacuri împotriva Iranului. Zborurile au fost anulate și zeci de români au fost blocați în Dubai. Dubaiul era una dintre destinațiile de lux preferate ale românilor.

Ministerul Afacerilor Externe din România a inițiat sesiunea Celulei de Criză la care au participat premierul Ilie Bolojan și ministra de Externe Oana Țoiu. În cadrul ședinței s-a desfășurat o teleconferință cu șefii misiunilor diplomatice din Irak, Israel, Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuwei și Emiratele Arabe Unite.

MAE a convocat „Celula de Criză”. Românii sunt blocați în Dubai

Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu 1.000 de cetățeni români aflați în regiunea afectată de război. Nu au fost înregistrate cereri pentru repatriere din Iran.Din dispoziția ministrului Afacerilor Externe, a fost convocată Celula de Criză Internstituțională pentru coordonarea demersurilor de acordare a asistenței consulare și a identificării modalităților de sprijin pentru românii aflați în străinătate.

MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9, cu mesajul „Evitați călătoriile neesențiale!” pentru următoarele state: Bahrain, Kuweit, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite. Pentru Israel, nivelul de alertă a crescut la 8/9, fiind transmis mesajul „Evitați orice călătorie!”. În privința Iranului, nivelul de alertă este MAXIM (9/9), fiind transmis mesajul „Părăsiți imediat țara!”.

Nu există comunicare, deocamdată, pentru turiștii români din zonă. Liniile aeriene sunt închise până marți. Mulți turiști se îndreaptă cu mașini închiriate spre Oman. Opt țări care adăpostesc baze militare americane au fost ținte ale represaliilor iraniene după atacul SUA de sâmbătă dimineață: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit, Qatar, Bahrain, Oman și Israel.

Dubai a ajuns zonă de război ca la Kiev

Multiple rachete iraniene au vizat Emiratele Arabe Unite, majoritatea fiind interceptate de apărarea anti-aeriană. Însă, rămășițele unei rachete interceptare a lovit hotelul de lux Fairmont The Palm, cauzând o explozie și un incnediu.

Patru persoane au fost rănite. Pe rețelele de socializare au fost distribuite filmări cu „marea minge de foc care a erupt”, precum și cu fumul dens care se ridica deasupra hotelului de 5 stele.

„S-au auzit de la noi din casă mai multe bubuieli, repetate„

SUA și Israel au lansat sâmbătă dimineața un atac masiv de anvergură împotriva Iranului, după luni întregi de negocieri și tatonări diplomatice cu puterea de la Teheran. Conflictul s-a extins și în țările limitrofe, astfel că unii locuitori ai acestora au simțit din plin impactul acestuia. O româncă stabilită în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, și-a relatat experiența teribilă trăită în metropola arabă.

O tânără româncă stabilită în Abu Dhabi, luxoasa capitală a Emiratelor Arabe Unite, a povestit cum a trăit pe viu primele explozii, după contraatacul fulgerător declanșat de Iran ca replică la lovitura americano-israeliană (vezi ultimele detalii despre conflict AICI). Împreună cu familia sa a încercat să se pună la adăpost cât mai rapid.

„Locuim în Abu Dhabi și pare că tocmai a început războiul, s-au auzit de la noi din casă mai multe bubuieli, repetate, de acum vreo oră și ceva, era 12.30 ceasul. Prima dată am auzit câteva bubuieli, și inițial am crezut că sunt artificii”, a povestit românca, potrivit Observatornews. Însă, după numai 10-15 minute, exploziile au continuat, iar situația a devenit cu adevărat periculoasă.

„Ne-am pregătit rapid, am luat geanta de urgență cu acte, am luat bani cash, baterie externă, apă, am pus niște haine, ceva mâncare, și am venit în parcarea subterană, că shelter nu avem. Au mai venit și alți români la noi, unii dintre ei tocmai ce aterizaseră la fix, la ora 12:30, din Maldive”, adaugă tânăra.

În final, tentativa sa și a familiei sale de a părăsi orașul s-a soldat cu un eșec. Locuitorii metropolei au fost somați să se adăpostească în subteran. Reamintim că un bărbat din Emiratele Arabe a fost ucis astăzi, în urma atacului americano-israelian.

„Noi plănuisem să plecăm în Riad, să zburăm de acolo oriunde. Însă în 5 minute am aflat că și Riad a fost bombardat. După aceea am primit un mesaj pe telefon cu toții, în care ni se spunea clar să ne adăpostim undeva în subteran. Mai mulți vecini vin în parcare, pleacă cu mașinile, nu știu unde și de ce, deci rămânem aici și atât”, conchide ea.

Un politician român, blocat în Dubai

Clipe de groază pentru vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, şi familia acestuia. În timp ce se aflau în vacanţă în Dubai, a izbucnit războiul dintre Iran şi Israel. Cum toate zborurile înspre şi dinspre România au fost închise, acesta nu se mai poate întoarce în ţară în următoarele 7 zile, cel puţin.

Bombardamentele i-au surprins pe membrii familiei lui Adrian Cozma, soţia Adina şi cei doi copii, Alma(5 ani) şi Andrei(7 ani). Duminică, aceştia aveau zbor de întoarcere spre România. Nimeni nu se aştepta la ce avea să se întâmple. Cu câteva ore înainte, copiii zâmbeau fericiţi, alături de părinţi, în pozele făcute în faţa unuia dintre luxoasele obiective turistice.

Scurt istoric: Dubai, un paradis al Orientului

Dubai, înființat din anul 1822 de către Oeid bin Said și Maktoum bin Butti Al Maktoum , trebuia să fie o destinație de vis grație forței economice a Emiratelor Arabe Unite, cu vastele sale rezerve petroliere. Ca membru al ONU, Ligii Arabe, OPEC, Mișcarea de Nealiniere, Organizația Mondială a Comerțului și BRICS, Emiratele Arabe Unite s-au remarcat ca a șaptea putere petrolieră la nivel global. Nu este un campion la respectarea drepturilor omului, dar este un aliat important pentru puterile vestice.

Dubai – un oraș al viitorului

Dubai a devenit cel mai popular oraș al Emiratelor Arabe Unite și capitala Emiratului Dubaiului, cu o populație de 4 milioane de oameni, din care 92% sunt expatriați. A devenit unul dintre cele mai mari centre comerciale și economice ale secolului 21 după investițiile masive în producția de petrol și în imobiliare.

Din 1990, proiecte infrastructurale majore au fost realizate, fiind construite zgârie-nori. Startul l-a dat Burj Al Arab în 1994, cel mai scump hotel de atunci. Fântâni, hoteluri, restaurante și insule artificiale au fost construite pe parcursul aniilor. În 2010, Burj Khalifa a devenit cea mai înaltă construcție realizată de mâna omului din lume și din istorie: 828 de metri înălțime. Dubaiul a devenit al șaptelea cel mai vizitat oraș din lume. Numai în 2024, în aeroportul din Dubai, au perindat 92 de milioane de pasageri.

