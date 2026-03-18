Diana Buzoianu, din nou în vizorul opoziției. A fost depusă o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Mediului

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este din nou ținta unei moțiuni simple în Senat, într-un episod care confirmă că tensiunile politice din jurul mandatului său sunt departe de a se fi încheiat. Moțiunea simplă se numește: „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României.”

Noua moțiune, inițiată de senatorul Ninel Peia și grupul PACE – Întâi România, vine după un vot de neîncredere exprimat deja în Senat în decembrie 2025, invocat chiar în textul documentului.

„Sabotaj energetic” și proiecte blocate

Unul dintre principalele capete de acuzare este blocarea unor proiecte energetice, în special hidrocentrale:

„Ministerul Mediului a devenit o fortăreață a blocajului”, se arată în textul moțiunii.

Autorii susțin că investiții aproape finalizate, precum cele de pe Valea Jiului sau barajul Răstolița, sunt ținute pe loc de avize de mediu și studii suplimentare. Acest lucru este prezentat drept „nu ecologism, este sabotaj economic pur.”

Aici e, de fapt, una dintre marile linii de conflict din mandat: dezvoltare vs. protecția mediului, o dezbatere care apare constant și la nivel european.

Un alt punct sensibil este criza apei din Prahova și Dâmbovița, unde moțiunea susține că peste 100.000 de oameni au fost afectați: „zeci de mii de familii să descopere că apa de la robinet este o otravă chimică”.

Textul acuză ministerul că a reacționat târziu și mai degrabă la presiunea publică decât preventiv. Din punct de vedere jurnalistic, acesta este probabil cel mai „vândabil” cap de acuzare – pentru că are impact direct asupra populației.

Acuzații de politizare și „epurări”

Moțiunea atacă și modul în care ar fi fost conduse instituțiile din subordine: „loialitatea față de partid valorează mai mult decât deceniile de experiență în teren”.

Mai mult, sunt invocate numiri politice și tensiuni cu silvicultorii, ceea ce sugerează un conflict deschis între minister și o parte a aparatului tehnic.

Pe zona de mediu propriu-zisă, documentul vine cu un indicator cheie: „rata de colectare selectivă în România a stagnat la un penibil 7%”.

Acesta este folosit pentru a susține ideea că politicile ministerului sunt mai mult declarative decât eficiente. Problema deșeurilor și a reciclării este, de altfel, un punct sensibil recurent în toate guvernele recente.

Dincolo de acuzațiile punctuale, moțiunea are o miză politică clară: delegitimarea completă a ministrului.

Autorii vorbesc despre „un precedent periculos pentru democrația românească” și cer explicit demiterea: „un ministru care trebuie să plece imediat”.

