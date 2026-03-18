Diana Buzoianu, din nou în vizorul opoziției. A fost depusă o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Mediului

18 mart. 2026, 11:46, Știri politice
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este din nou ținta unei moțiuni simple în Senat, într-un episod care confirmă că tensiunile politice din jurul mandatului său sunt departe de a se fi încheiat. Moțiunea simplă se numește: „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României.” 

Noua moțiune, inițiată de senatorul Ninel Peia și grupul PACE – Întâi România, vine după un vot de neîncredere exprimat deja în Senat în decembrie 2025, invocat chiar în textul documentului.

„Sabotaj energetic” și proiecte blocate

Unul dintre principalele capete de acuzare este blocarea unor proiecte energetice, în special hidrocentrale:

„Ministerul Mediului a devenit o fortăreață a blocajului”, se arată în textul moțiunii.

Autorii susțin că investiții aproape finalizate, precum cele de pe Valea Jiului sau barajul Răstolița, sunt ținute pe loc de avize de mediu și studii suplimentare. Acest lucru este prezentat drept „nu ecologism, este sabotaj economic pur.”

Aici e, de fapt, una dintre marile linii de conflict din mandat: dezvoltare vs. protecția mediului, o dezbatere care apare constant și la nivel european.

Un alt punct sensibil este criza apei din Prahova și Dâmbovița, unde moțiunea susține că peste 100.000 de oameni au fost afectați: „zeci de mii de familii să descopere că apa de la robinet este o otravă chimică”.

Textul acuză ministerul că a reacționat târziu și mai degrabă la presiunea publică decât preventiv. Din punct de vedere jurnalistic, acesta este probabil cel mai „vândabil” cap de acuzare – pentru că are impact direct asupra populației.

Acuzații de politizare și „epurări”

Moțiunea atacă și modul în care ar fi fost conduse instituțiile din subordine: „loialitatea față de partid valorează mai mult decât deceniile de experiență în teren”.

Mai mult, sunt invocate numiri politice și tensiuni cu silvicultorii, ceea ce sugerează un conflict deschis între minister și o parte a aparatului tehnic.

Pe zona de mediu propriu-zisă, documentul vine cu un indicator cheie: „rata de colectare selectivă în România a stagnat la un penibil 7%”.

Acesta este folosit pentru a susține ideea că politicile ministerului sunt mai mult declarative decât eficiente. Problema deșeurilor și a reciclării este, de altfel, un punct sensibil recurent în toate guvernele recente.

Dincolo de acuzațiile punctuale, moțiunea are o miză politică clară: delegitimarea completă a ministrului.

Autorii vorbesc despre „un precedent periculos pentru democrația românească” și cer explicit demiterea: „un ministru care trebuie să plece imediat”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, campanie de imagine la malul mării. A chemat televiziunile să facă un control „inopinat”

PSD încă îi cere lui Bolojan să o demită pe Buzoianu. USR ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției, însă nu s-a ajuns la niciun consens

Senatorii PSD votează moțiunea de cenzură împotriva Dianei Buzoianu

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
11:56
Haos la votul pe buget. Miliardul pentru pensionari a fost respins în comisii, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala. Ședința a fost suspendată
FLASH NEWS Oana Țoiu, întrebată în Parlament de ce a mințit că fiica lui Victor Ponta nu se afla pe lista pasagerilor care urmau să fie repatriați. Ce a răspuns ministra
10:40
Oana Țoiu, întrebată în Parlament de ce a mințit că fiica lui Victor Ponta nu se afla pe lista pasagerilor care urmau să fie repatriați. Ce a răspuns ministra
AI AFLAT! Victor Ponta o ironizează pe Diana Buzoianu: N-a ieșit, domnule, un hering de acolo din mare să o pupe pe parpalac pe Buzoianu
09:00
Victor Ponta o ironizează pe Diana Buzoianu: N-a ieșit, domnule, un hering de acolo din mare să o pupe pe parpalac pe Buzoianu
FLASH NEWS Sănătatea și Educația, din nou sacrificate de dragul Apărării. Cum arată Bugetul României în 2026 pentru domeniile-cheie
08:28
Sănătatea și Educația, din nou sacrificate de dragul Apărării. Cum arată Bugetul României în 2026 pentru domeniile-cheie
FLASH NEWS Meci politic între premier şi parlamentarii PSD-AUR pentru stadioane. Urmașul lui Bolojan acuză: „O execuție politică făcută cu sânge rece”
07:49
Meci politic între premier şi parlamentarii PSD-AUR pentru stadioane. Urmașul lui Bolojan acuză: „O execuție politică făcută cu sânge rece”
FLASH NEWS Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
20:55
Bogdan Ivan, despre criza prețurilor combustibililor: „Ministerul Energiei a pus pe masa Guvernului să instituim situația de criză. Așteptăm răspuns”
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Digi24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Cancan.ro
Andi Moisescu, lăsat fără emisiune! După Cătălin Măruță, Pro TV sacrifică un alt nume greu
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Cum au oferit rușii, fără să vrea, o șansă unică românilor. Generalul rus și regulamentele care ne-au deschis drumul către modernitate și unire
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Click
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Cancan.ro
'Prințesa cu volănașe', dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda
Ce se întâmplă doctore
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Dependența de Inteligența Artificială ne poate afecta abilitățile cognitive, avertizează experții

Cele mai noi

Trimite acest link pe