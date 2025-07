Ministrul Agriculturii, la RĂSCOALA de la Lungulețu. „Nu ne luați cu lugu-lugu. Apa e de la Dumnezeu, nu are de ce să fie taxată”

Situația de la Lungulețu nu l-a lăsat indiferent pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul s-a deplasat joi în comuna dâmbovițeană pentru a discuta cu oamenii, dar și cu autoritățile locale, în vederea găsirii unei soluții care să răspundă nevoilor producătorilor agricoli. „Apa e de la Dumnezeu, nu are de ce să fie o proprietate a statului și să fie taxată”, s-au plâns legumicultorii oficialului, care a încercat să poarte un dialog cu localnicii nemulțumiți.

UPDATE:

„Am avut o discuție cu fermierii din Lungulețu. O să am o discuție la nivel guvernamental. O să vin cu o propunere, așa cum beneficiază în sistemul de irigații din România toți fermierii, vorbim de organizațiile de udători, ca decontarea cheltuielilor privind combustibilul utilizat în legumicultură să fie subvenționat cu 50%. Cine vrea să încheie un contract cu Apele Române cu 2 lei, 3 lei pe 1.000m³ la apă, va beneficia și de acest sprijin. Cine nu vrea acest sprijin, de a deconta combustibilul de energie și combustibilul solid și lichid utilizat în legumicultură, sigur va plăti acești 2 lei pe 1.000m³. Vor fi puse printr-o schemă de ajutor de minimis, așa cum facem și sistemul de irigații național de către Ministerul Agriculturii”, a declarat Florin Barbu, dupa discutiile cu fermierii din Lunguleţu.

Întrebat dacă legumicultorii din Lunguleţu vor mai fi amendați, Barbu a precizat că lucrurile au intrat într-o normalitate.

„Domnul primar a mers dimineață, s-au încheiat și anumite contracte, abonamente pe apa utilizată în irigații. Aici, în Lungulețu nu mai sunt probleme din acest punct de vedere”, a adăugat ministrul.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Oamenii din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, continuă pentru a doua zi protestele de stradă. Revolta fermierilor a pornit, miercuri, în timpul unui control al Apelor Române, în care s-au descoperit zeci de sisteme improvizate de irigații care extrag apă direct din râul Dâmbovița, fără autorizație. S-a lăsat cu amenzi și prezența jandarmilor și poliției.

Forin Barbu a mers joi în comuna dâmbovițeană, unde legumiculturii s-au revoltat din cauza apei pentru irigații.

„Venim să căutăm soluții. Știm toate eco-schemele pe care noi le avem. Ascultați-mă! Trebuie să fim civilizați. Eu, ce am făcut, şi ştiţi şi dumneavoastră, pentru sectorul dumneavoastră, plata plus subvenţie la APIA s-a încasat. 1700 de euro pe hectar. Asta am negociat. Nu dăm nici pe apă, ascultaţi-mă, avem soluţii”, le-a spus ministrul Barbu.

„Luați-i inapoi. Îi dăm pe apă”, a răspuns un bărbat.

„Daţi în scris la Primărie că nu se plăteşte pentru apă. Şi lăsaţi oamenii să scoată apa. Nu ne luați banii pe apă. Nu ne luați cu lugu-lugu”, au strigat oamenii supărați.

„Să avem un dialog. Eu ieri am fost plecat la Bruxelles. Am sunat, am discutat cu Apele Române. Deja s-a deplasat şi domnul primar. Dacă vreţi să ne înţelegem şi să fie totul corect”, a mai spus Barbu.

„Asta e bla, bla. Dumneavoastră nu sunteţi proprietari pe apa României. Ştiţi că Ministerul Mediului nu e proprietar pe apele române? Dumneavoastră este cel care trebuie să ne sprijine. Nu ne daţi, că mai mult ne luaţi după aia (…) Apa e de la Dumnezeu, nu are de ce să fie o proprietate a statului și să fie taxată”, spun localnicii nemulțumiți.

Ministrul le-a mai transmis oamenilor că în sistemul de irigaţie naţional lucrurile au fost reglate.

„Aici sunteți persoane fizice, găsim o soluție corectă, nu trebuie să huiduim. Trebuie să facem un calcul astfel încât ecoschema să vă acopere costurile. În sistemul de irigații apa e gratuită în infrastructura principală. Nu este în sistemul de irigații aici, găsim soluții să o rezolvăm. Trebuie să găsim alternativa din care irigați aici”, le-a spus Florin Barbu.

„Noi n-avem de ce să plătim apa că nu e a guvernului. Fără bani apa. Că e de la Dumnezeu. Fără bani apa. Nu ne dați, că dvs. mai mulți ne luați după aceea. Nu avem nevoie de banii dvs, noi avem nevoie de apă”, au mai spus oamenii.

Deși, Administrația Națională „Apele Române” a anunțat joi că problema captărilor de apă de pe râul Dâmbovița a fost rezolvată, iar fermierii vor putea să își irige în continuare culturile, cu condiția semnării unor contracte legale, oamenii continuă să protesteze.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Fermierii din Lungulețu au primit permisiunea pentru utilizarea apei din Dâmbovița, după protestul spontan. Condiția impusă de autorități