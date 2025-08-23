Prima pagină » Actualitate » Ministrul Alexandru Rogobete anunță inaugurarea de noi spitale. „Agrippa Ionescu” este o investiție de aproape 700 milioane de lei, prin PNRR

Ministrul Alexandru Rogobete anunță inaugurarea de noi spitale. „Agrippa Ionescu” este o investiție de aproape 700 milioane de lei, prin PNRR

Luiza Dobrescu
23 aug. 2025, 14:25, Actualitate
Ministrul Alexandru Rogobete anunță inaugurarea de noi spitale.

Ministrul Sănătății a transmis că România inaugurează primele spitale noi de după Revoluție. Unul dintre acestea este și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu” din București sau Spitalul SRI, așa cum mai este cunoscut. 

Alexandru Rogobete a mers să verifice stadiul lucrărilor în noile spitale care vor fi inaugurate în curând. Ministrul a declarat că se referă la „clădiri ridicate de la zero”. Printre acestea, se află și Spitalul SRI, realizat cu bani din PNRR. Unitatea va dispune de 460 de paturi și este o investiție de 680 de milioane de lei.

„Nu mai vorbim doar de reparații, improvizații sau cârpeli, ci de clădiri ridicate de la zero, moderne și dotate pentru pacienți și pentru medici. Sunt fapte reale, nu simple promisiuni.

Un alt exemplu concret este Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, o investiție majoră realizată prin PNRR, care se apropie de finalizare.

În curând, va fi dat în folosință pentru binele oamenilor”, este anunțat pe pagina Ministerului Sănătății.

Ministrul Rogobete a mai spus să românii merită să se trateze în spitale noi, iar pacientul să devină „centrul tuturor deciziilor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Spitalul „Agrippa Ionescu”, păzit de polițiști și jandarmi/ Sicriul lui Ion Iliescu ajunge la Cotroceni

Secretul longevităţii lui Ion Iliescu, dezvăluit de MEDICUL său: „A fost un pacient model”

