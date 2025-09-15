Ministrul Culturii, detalii exclusive despre copilăria sa: „Visul bunicii mele a fost să devină actriță. Eu am copilărit în leagănul TEATRULUI”

Ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit la podcastul „Altceva cu Adrian Artene” despre rădăcinile pasiunii sale pentru teatru și cultură, evocând rolul esențial pe care l-a avut bunica sa în a-i deschide drumul către scenă. Urmăriți aici podcastul integral.

„Bunica mea era născută în 1908, a copilărit în perioada celor două Războaie Mondiale, într-un sătuc de pe Valea Târnavelor, aproape de Praid. Visul ei a fost să devină cântăreață-actriță. Atunci, meseria asta, mai ales într-un sătuc din Transilvania, nu era una din cele mai agreate. Deci, pur și simplu, familia ei i-a interzis acest lucru. Asta nu a oprit-o însă, să-mi povestească despre asta,” a povestit acesta.

Ministrul a rememorat și anii copilăriei sale, când împărțea un apartament modest alături de bunica sa, fiind nevoiți să închirieze o cameră pentru studenții de la Facultatea de Teatru din Târgu-Mureș.

„Ca să supraviețuim din două pensii de urmaș, toată copilăria mea, una dintre camerele din apartament era închiriată pentru studenții de la Facultatea de Teatru din Târgu-Mureș și așa am ajuns să-i cunosc. Am ajuns să văd toate spectacolele, să copilăresc în leagănul teatrului”, a mai spus minsitrul.

El a subliniat importanța ca fiecare generație să lase o urmă vizibilă și în cultură și să nu „închidă ușa” pentru cei care vin după.