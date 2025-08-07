Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a ÎNTÂLNIT la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ce au discutat cei doi oficiali

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat joi, la Kiev, despre o colaborare mai puternică în domeniul militar, dar și cel economic.

„M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere a României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe. Este un război pe care Ucraina nu și l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care și România crede – libertate, suveranitate și independență. Atâta timp cât Ucraina rezistă și securitatea noastră este mai bine protejată. Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate”, a precizat Oana Țoiu.

Aceasta a mai spus, într-o postare pe Facebook, că este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă și durabilă care să asigure independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei, precum și stabilitatea și siguranța regiunii noastre.

„Am discutat cu președintele Zelenski despre felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări. Colaborarea în domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și a cetățenilor români. De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și despre faptul că România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită”, a adăugat ea.

