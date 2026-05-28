Ion Cristoiu: Pentru că Nicușor Dan are năravul tărăgănării, trebuie introduse în Constituție, pentru Președinte, date precise

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție demiterea Guvernului Bolojan și întârzierea desemnării unui nou premier.

„Suntem în 28.05.2026. Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Un scor zdrobitor 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate pe data de 5. Anunțul a fost făcut la ora 14:23. De la ora 14:23, guvernul e demis. Iată, însă, că suntem în 28 mai și guvernul demis continuă să funcționeze, să existe, cu niște prerogative care, vezi doamne, nu le are, dar pe care și le-a asumat.

De exemplu, nu are prerogativa de a emite ordonanță de urgență, a emis. Nu are prerogativa de a iniția lei proiecte de legi, a inițiat și și-a asumat proiectul de lege privind legea salarizării unitare. A încălcat Constituția, numai că Constituția nu prevede nicio sancțiune. Pentru încălcarea Constituției ar trebui o amendă, o condamnare cu suspendare, o sancțiune administrativă”, a precizat Ion Cristoiu.

„Păi merge la Curtea Constituțională și decizia va fi considerată neconstituțională. De ce stă guvernul Ilie Bolojan? Am văzut că multe televiziuni dau burtiere acuzatoare: Ilie Bolojan se cramponează de fotoliu și nu pleacă de la Palatul Victoria. Ilie Bolojan, și dacă ar vrea, nu poate să plece, deoarece, potrivit Constituției, guvernul demis pleacă în momentul în care noul Guvern depune jurământul.

Din acest punct de vedere și dacă Ilie Bojan și-ar da demisia, tot n-ar putea, Guvernul nu ar pleca pentru că cineva trebuie să rămână acolo. Repet, și dacă s-ar face o nouă moțiune de cenzură, și guvernul mai fi încă o dată demis, guvernul rămâne, pentru că trebuie să aștepte, trebuie să conducă cineva țara, să administreze, până când vine noul guvern”, a continuat publicistul.

„Președintele Nicușor Dan are drept caracteristică amânarea”

„De ce noul guvern nu a depus jurământul? Pentru că nici măcar nu s-a desemnat premierul. Deci, repet, după ce se desemnează premierul, există posibilitatea, premierul desemnat să dea înapoi, să nu facă guvernul sau să meargă în Parlament și să cadă. Dar, în cazul de față, nici măcar n-au început procedurile. Dacă va fi desemnat vreodată, iar durează. De ce? Pentru că președintele Nicușor Dan nu a desemnat premierul.

De ce nu a desemnat? Pentru că președintele Nicușor Dan are drept caracteristică amânarea, tărăgănarea. În consecință, eu cred că trebuie să modificăm Constituția, s-o adaptăm la noul președinte. Am modificat unei lucruri prin Curtea Constituțională și când a fost Traian Băsescu. Traian Băsescu avea un alt nărav, în sensul că profita de niște ne-precizări, dar ne-precizări dinadins, pentru că Constituția e mică. Nu poți face o Constituție de 1000 de pagini”, a adăugat Ion Cristoiu.

„Nicușor Dan le poate lungi toată viața”

„În cazul de față, cred că Constituția, de exemplu, articolul 103, trebuie rescris. Spune așa: „Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolut în Parlament. Ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”. Bun, președintele Nicușor Dan, pe 5 a fost moțiunea de cenzură, el a convocat consultările pe 18.

Normal, acum trebuie rescrisă Constituția în care să se spună: la o oră, la 24 de ore, precis trebuie ore, de la anunțul făcut, președintele începe consultările. După asta trebuie: Consultările trebuie să se încheie în termen de 24 de ore, 48 de ore. Foarte important, pentru că Nicușor Dan le poate lungi toată viața. După asta, tot Constituția trebuie să prevadă și faptul că la încheierea consultărilor, după un anumit timp, președintele trebuie să desemneze premierul”, a spus publicistul.

„Consultările s-au încheiat pe la pe ora 18 seara, dar nici acum, au trecut 10 zile, nu avem desemnat premierul. Normal ar fi ca Constituția să prevadă: După încheierea consultărilor, la o oră, la 2 ore, președintele anunță, nu desemnează, că el poate să spună: „Eu l-am desemnat, dar nu l-am anunțat”, și trebuie spus prin viu grai, prin comunicat de presă, premierul. Și în felul acesta, sigur, Constituția se mărește. Articolul 103 devine o carte, dar în felul acesta îl vom obliga pe președintele Nicușor Dan. Și la alte lucruri trebuie neapărat introdus timp precis, precis la minute”, a conchis Ion Cristoiu.

