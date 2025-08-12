Ministrul Educatiei, Daniel David, gata să își dea DEMISIA. „Daca asta rezolvă problema…”

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit marți seara, la B1 TV despre nemulțumirile sindicaliștilor care ar putea bloca noul an școlar. El a recunoscut că situația este una „foarte complicată”, afirmând că are datoria să se asigure că face tot ce depinde de el pentru ca din toamnă sistemul educației să fie unul funcțional.

„Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă ca eu să plec (să își dea demisia-n.r.), dacă asta ar rezolva problema financiară a Educației. Nu vorbesc la nivel de țară, măcar la nivel de Educație. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă. Pentru mine, ca ministru, datoria este să mă asigur că fac tot ce depinde de mine ca din toamnă să putem avea un sistem de învățământ care funcționează, care are salarii și care are burse. Eu sunt convins că și sindicaliștii doresc același lucru, doar că mijloacele sunt complet diferite. Eu știu care este bugetul. Ca ministru, trebuie să implementez un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară. Și unde depinde de mine, le-am spus sindicaliștilor, am spus și altor profesori din sistem, organizațiilor studențești și elevilor… dacă au sugestii, dacă au idei care pot ajuta implementările pe care le țintim, eu sunt deschis și gata să le asum”, a declarat ministrul.

Daniel David a mai precizat că trebuie să implementeze un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară: „În ceea ce privește reglementările de la nivelul legii și de la nivelul Programului de guvernare… acolo decizia nu este doar a mea”.

FOTO – Mediafax Foto / Alexandru Dobre