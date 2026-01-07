Prima pagină » Știri externe » Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață”

07 ian. 2026, 09:02, Știri externe
Arnaud Denis, dramaturg și actor francez, trăiește un adevărat calvar după o operație banală. În 2023 i-a fost implantată o proteză Medtronic pentru o hernie inghinală, iar de atunci se luptă cu complicațiile grave, dar și cu un sindrom inflamator rar. În lipsa unei soluții medicale, el a depus o cerere de eutanasiere în Belgia, anunță presa franceză.

„Un om știe când este condamnat”a declarat Arnaud Denis. Chiar dacă intervenția sa chirurgicală părea una de rutină, urmările au fost unele devastatoare. Potrivit publicației Le Dauphiné Libéré, actorul a trecut prin dureri post-operatorii intense și numeroase complicații. Starea lui generală s-a degradat atât de mult încât și-a pierdut complet autonomia. Arnaud Denis a fost nominalizat de trei ori la Premiile Molière.

„Nu mai am deloc viață”

„Nu mai pot ieși din casă, nu mai am viață socială, nu mai am deloc viață. Nu mai am nimic din ceea ce înseamnă demnitatea unei vieți de om. Și este din ce în ce mai rău. Trăiesc ca un pacient cu cancer în fază terminală. Medicii nu mai au nimic să-mi propună”, a mărturisit el.

Actorul a declarat că medicul chirurg l-a avertizat doar asupra „riscului de dureri cronice”. Specialiștii consultați ulterior i-au spus că simptomele sale nu pot fi legate de proteză. El a ajuns în Statele Unite, iar proteza i-a fost îndepărtată printr-o intervenție care a costat 40.000 de euro.

La trei săptămâni după întoarcerea la Paris, durerile au început să scadă, însă starea generală a continuat să se înrăutățească. În cele din urmă, un neurolog i-a pus diagnosticul de encefalomielită mialgică (sindrom ASIA), o afecțiune care ar fi putut apărea în urma unui sindrom inflamator provocat de substanțele din proteză. Conform expertizelor medicale, implantul ar fi declanșat inflamația, care ulterior i-a dereglat sistemul imunitar.

Arnaud Denis spune că va depune o plângere penală pentru „vătămare corporală din culpă”„Ceea ce vreau este să depun plângere înainte de a pleca. Încerc să-mi arunc ultimele arme în această luptă”, spune el, cu luciditate și durere.

