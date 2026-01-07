Primele imagini cu Dan Petrescu după luni de absență

Fostul mare internațional, dar și legenda lui Chelsea, Dan Petrescu, s-a aflat recent în mijlocul unor zvonuri legate de starea sa de sănătate. Presa britanică a scris că el ar fi fost diagnosticat cu o boală necruțătoare, iar acest lucru a stârnit îngrijorare în rândul fanilor lui.

Pauza profesională pe care a luat-o, dar și faptul că a slăbit în jur de 30 de kilograme, au alimentat și mai mult zvonurile.

Dan Petrescu a surprins pe toată lumea în vara anului 2025 după ce a luat decizia de a se retrage din antrenorat pentru a se concentra pe starea de sănătate. Fostul internațional român, nu a oferit dezvăluiri oficiale legate de starea de sănătate, însă în presă au circulat tot felul de zvonuri că ar avea probleme grave și că face chimioterapie.

Cancan.ro are primele imagini cu antrenorul surprinse la casa sa de pe Șoseaua Nordului. El era însoțit de șoferul său. Au parcat mașina în fața porții și antrenorul a coborât cu telefonul în mână. Vezi continuarea aici…

