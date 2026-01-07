Prima pagină » Actualitate » Predicția lui Andrei Caramitru pentru noul an: „Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”

07 ian. 2026, 08:09, Actualitate
Andrei Caramitru a precizat, într-o nouă postare pe Facebook, că anul 2026 „va fi similar ca impact istoric cu 1989”. De altfel, a menționat că și alte personalități politice ar urma să „cadă”, după capturarea lui  Nicolas Maduro.

În primă instanță, a adus în discuție capturarea lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei în vârstă de 63 de ani. Vă reamintim că liderul a fost capturat de forțele americane în urma unei operațiuni-fulger desfășurate la Caracasa. De altfel, în data de 29 decembrie 2025, cu doar câteva zile înainte de capturare, Statele Unite au efectuat primul lor atac terestru împotriva Venezuelei. Donald Trump a confirmat atacul.

„Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”

Lista ar urma să fie completată și de alte personalități poltice, potrivit postării lui Andrei Caramitru. El a precizat că și alte persoane care joacă un rol important în câmpul politic mondial „vor cădea”. Printre aceștia se numără Vladimir Putin (președintele Rusiei), precum și ayatollahul Ali Khamenei (liderul suprem al Iranului). Ayatollahul Ali Khamenei, se pregătește să fugă în străinătate în cazul în care mișcarea anti-regim scapă de sub control – vezi AICI detalii.

„2026 va fi similar ca impact istoric cu 1989. Maduro a căzut, Khamenei, Putin și Orban vor cădea și ei”, a notat Andrei Caramitru, pe Facebook.

De altfel, spre finalul anului 2025, Andrei Caramitru a făcut câteva predicții pentru noul an. În scenariul său, a anticipat evoluții majore în plan politic, economic și geopolitic, atât în România, cât și la nivel internațional. Vezi AICI cele 11 puncte ale scenariului său.

Sursă foto: Mediafax Foto / Eduard Vinatoru

