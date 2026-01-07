Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan, într-o postare pe X, marți, 6 ianuarie. Comentatorul a decedat duminică, 4 ianuarie, la Los Angeles, iar cauza morții sale nu a fost dezvăluită.

Postarea l-a recunoscut pe Michael drept „un păstrător neclintit al moștenirii tatălui său”.

Fiul lui Ronald Reagan, comentatorul conservator Michael Reagan, a murit la 80 de ani

„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingeri, scop și o devoțiune neclintită față de idealurile președintelui Reagan”, s-a precizat în postarea de pe X.

Într-un comunicat obținut de Fox News, familia sa a declarat: „Michael a fost și va rămâne întotdeauna un soț, tată și bunic iubit. Inimile noastre sunt profund frânte în timp ce jelim pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit.”

Michael a fost unul dintre cei cinci copii ai regretatului președinte. S-a născut în martie 1945, iar câteva zile mai târziu, Reagan și soția sa de atunci, Jane Wyman, câștigătoare a premiului Oscar, l-au adoptat.

Cuplul a avut, de asemenea, fiice comune: Maureen, născută în 1941 și decedată în 2001, și Christine, născută în 1947, care a murit la o zi după naștere. Cuplul a finalizat divorțul în 1948. Reagan s-a căsătorit ulterior cu Nancy Reagan în 1952, împreună au avut o fiică, Patti, în același an și un fiu, Ron, în 1958.

„Cel mai mare dar pe care mi l-a oferit Irene Flaugher a fost viața. Mi-a oferit o șansă la viață”, a declarat Michael în 2008. „Cel mai mare dar pe care mi l-au oferit Jane Wyman și Ronald Reagan a fost să hrănesc cu adevărat acea viață.”

Recomandările autorului: