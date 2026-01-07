Prima pagină » Știri externe » Fiul lui Ronald Reagan, comentatorul conservator Michael Reagan, a murit la 80 de ani

Fiul lui Ronald Reagan, comentatorul conservator Michael Reagan, a murit la 80 de ani

07 ian. 2026, 08:56, Știri externe
Fiul lui Ronald Reagan, comentatorul conservator Michael Reagan, a murit la 80 de ani

Michael Reagan,  fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan, a murit la 80 de ani. Anunțul a fost făcut de Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan, într-o postare pe X, marți, 6 ianuarie. Comentatorul a decedat duminică, 4 ianuarie, la Los Angeles, iar cauza morții sale nu a fost dezvăluită.

Postarea l-a recunoscut pe Michael drept „un păstrător neclintit al moștenirii tatălui său”.

Fiul lui Ronald Reagan, comentatorul conservator Michael Reagan, a murit la 80 de ani

„Michael Reagan a trăit o viață modelată de convingeri, scop și o devoțiune neclintită față de idealurile președintelui Reagan”, s-a precizat în postarea de pe X.

Într-un comunicat obținut de Fox News, familia sa a declarat: „Michael a fost și va rămâne întotdeauna un soț, tată și bunic iubit. Inimile noastre sunt profund frânte în timp ce jelim pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit.”

Michael a fost unul dintre cei cinci copii ai regretatului președinte. S-a născut în martie 1945, iar câteva zile mai târziu, Reagan și soția sa de atunci, Jane Wyman, câștigătoare a premiului Oscar, l-au adoptat.

Cuplul a avut, de asemenea, fiice comune: Maureen, născută în 1941 și decedată în 2001, și Christine, născută în 1947, care a murit la o zi după naștere. Cuplul a finalizat divorțul în 1948. Reagan s-a căsătorit ulterior cu Nancy Reagan în 1952, împreună au avut o fiică, Patti, în același an și un fiu, Ron, în 1958.

„Cel mai mare dar pe care mi l-a oferit Irene Flaugher a fost viața. Mi-a oferit o șansă la viață”, a declarat Michael în 2008. „Cel mai mare dar pe care mi l-au oferit Jane Wyman și Ronald Reagan a fost să hrănesc cu adevărat acea viață.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor
09:10
Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor
CONTROVERSĂ Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață”
09:02
Actorul francez care vrea să fie eutanasiat după eșecul unei operații de rutină. „Nu mai am viață”
CONTROVERSĂ Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde”
09:00
Căderea lui Maduro. Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington. „Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde”
EXTERNE Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice
08:19
Cutremur puternic de 6,7 grade în Filipine, miercuri dimineață. Autoritățile se așteaptă la posibile pagube materiale și replici seismice
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 823. Protestele din Iran au cuprins și capitala Teheran. Poliția a dat cu gaze lacrimogene în Marele Bazar
07:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 823. Protestele din Iran au cuprins și capitala Teheran. Poliția a dat cu gaze lacrimogene în Marele Bazar
FLASH NEWS Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
01:31
Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Cel mai înalt diplomat al Chinei a acuzat SUA că acționează ca „polițist al lumii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe