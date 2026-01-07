Meteorologii Accuweather anunță -10 grade Celsius și viscol crâncen în București. Pe ce dată începe

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru un episod de iarnă severă, cu viscol crâncen și temperaturi care vor coborî până la -10 grade Celsius. Potrivit ultimei prognoze publicate de Accuweather, Capitala va fi lovită de un val de aer polar și ninsori puternice.

Conform datelor afișate în prognoza pentru luna ianuarie 2026, cea mai rece zi este așteptată luni, 12 ianuarie, când minima va ajunge la -10 grade Celsius, iar maxima nu va depăși -7 grade

Când se mai încălzește vremea

De altfel, ziua de luni este marcată cu simbolul de ninsoare, așa cum se vede și în poza de mai jos, semn că sunt așteptate precipitații solide, care vor însoți scăderea accentuată a temperaturilor.

Răcirea vremii începe încă din weekend-ul care urmează. Duminică, 11 ianuarie, vor fi temperaturi cuprinse între 2 grade (ziua) și -6 grade (noaptea), iar de marți, 13 ianuarie, valorile rămân negative, cu maxime de -4 grade și minime de -7 grade.

Abia spre finalul lunii ianuarie este așteptată o ușoară încălzire, când maximele vor reveni treptat la valori pozitive.

Meteorologii avertizează că ninsorile și vântul puternic pot crea condiții de viscol. În astfel de situații, cu vizibilitate redusă și dificultăți în trafic, șoferii trebuie să manifeste prudență și să aibă mașina echipată corespunzător.

Chiar dacă specialiștii insistă că prognozele pe termen lung pot suferi modificări, în funcție de mișcarea curenților de aer, toate datele indică faptul că în perioada 12-14 ianuarie urmează un episod de iarnă autentică, cu ger și ninsori.

România, sub coduri de vreme rea

De altfel, marți, 6 ianuarie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe coduri galbene și au fost anunțate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului, în mai multe zone ale țării.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20…30 cm (echivalent în apă de 20…30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80…90 km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă”, au transmis meteorologii ANM.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în perioada 6 ianuarie – 9 ianuarie 2025.

„Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10…40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15…30 cm.

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30…50 cm.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50…60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70…80 km/h și va fi viscol.

Unde vor fi -15 grade

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade”, transmite ANM.

