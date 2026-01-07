După luni de negocieri secrete cu Venezuela și de concentrare a forțelor în Caraibe, SUA au lansat o campanie de atac și un raid pentru a decapita conducerea țării. Rezultatele au fost rapide. Până la sfârșitul scurtei operațiuni Absolute Rezolve, forțele americane i-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa și i-au adus în fața justiției, în Statele Unite.

De operațiunea precedent și mulți invocă precedentul invaziei americane din Panama – din 1989 – pentru capturarea lui Manuel Noriega,din Venezuela este fără

lider străin Operațiunea s-a concentrat pe capturarea unui(indiferent de lipsa sa de legitimitate) pentru a-l aduce în fa ța unei instanțe complet interne, mai degrabă dec ât a unui tribunal interna țional.

motive Mai mult, administrația Trump a invocat diversepentru intervenție. Acestea au inclus lupta împotriva terorismului și traficului de droguri, o acțiune a poliției (pentru capturarea lui Maduro) și schimbarea regimului în Venezuela.

„Un motiv, printre altele, a fost expulzarea din emisfera vestică a unui regim perceput ca fiind pro-China, pro-Iran și pro-Rusia. Într-adevăr, de la criza economică, Venezuela a fost în mare parte izolată din cauza istoricului dezastruos al regimului Maduro în ceea ce privește drepturile omului. Parteneri precum Beijing, Moscova și Teheran au servit drept o gură de oxigen pentru Caracas, ceea ce a dus la creșterea concurenței marilor puteri în regiune”, explică Ivan U. Klyszcz într-o analiză publicată de site-ul independent Riddle, focusat pe articole în care Rusia deține rolul principal.

„ America Latină , oglindă strategică a Rusiei ”

În ciuda relevanței economice a Chinei și a proiecției politice a Iranului, partenerul cheie în domeniul apărării și securității pentru Caracas a fost Rusia.

În 2019 și 2024, grupul de mercenari Wagner, controlat de statul rus, a fost desfășurat în Venezuela pentru a asigura supraviețuirea regimului, iar activele și ofițerii serviciilor secrete au operat în țară timp de mai mulți ani.

„Așadar, ce reprezintă înlăturarea lui Maduro pentru Moscova?”, se întreabă Ivan U. Klyszcz, cercetător la Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate (ICDS) din Tallinn, Estonia.

„Venezuela reprezintă pentru Kremlin un loc de întâlnire pentru a răspunde la mișcările SUA în mediul extern apropiat al Rusiei.

După cum susțin Ariel González Levaggi și Vladimir Rouvinski, America Latină servește drept oglindă strategică a Rusiei, destinată actelor de «reciprocitate simbolică».

Acest cadru permite, de asemenea, mișcări la distanță care validează pretențiile Moscovei la statutul de mare putere. Caracas a fost semnificativ în acest cadru, dar și-a pierdut relevanța în ultimii ani.

Pe de o parte, Venezuela este o țară importantă din America de Sud, cu resurse minerale și energetice considerabile.

În anii 2000, sub conducerea lui Hugo Chávez, Venezuela a urm ărit o agendă regională ambițioasă care s-a potrivit cu politica din ce în ce mai conflictual ă a Rusiei față de SUA.

În ciuda sl ăbiciunilor sale severe sub Maduro, potențialul ca Venezuela să revină la conducerea regională nu era de neconceput, mai ales înainte de 2020.

Venezuela a acționat, de asemenea, ca un adevărat campion regional pentru influența Rusiei în America Latină, pledând pentru perspective compatibile cu prioritățile Moscovei.

La rândul său, teritoriul venezuelean a fost folosit de serviciile de informații și armata Rusiei, ceea ce a extins proiecția puterii țării în această regiune îndepărtată de Moscova”, continuă Ivan U. Klyszcz.

„ P ierderea Venezuelei ar fi un dezavantaj net pentru Rusia ”

Pe de altă parte, mai scrie Ivan U. Klyszcz, „Maduro era, la fel ca Bashar al-Assad din Siria, o piesă din ce în ce mai stângace în politica externă globală a Rusiei”.

„Prăbușirea economică și socială a Venezuelei erodase serios valoarea Caracasului pentru Moscova, inclusiv pe scena regională.

De când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, schimburile dintre Moscova și Caracas au fost lipsite de semnificație în peisajul strategic modificat, post-2022, pentru Moscova.

Tabloul economic este, de asemenea, ambiguu. În anii 2000, Caracas era un mare cump ărător de arme din Rusia, dar nu mai este.

Deși Venezuela a fost o verigă cheie în schemele de eludare a sanc țiunilor impuse de Moscova, greutatea acestor schimburi pălește în compara ție cu cele efectuate cu China, India, Turcia și alții.

Probleme precum datoria corporativă și suverană vor continua să b ântuie rela ția Rusia-Venezuela, dar acestea pot fi abordate cu orice regim care urmează regimul chavist .

Per total, pierderea Venezuelei ar fi un dezavantaj net pentru Rusia, în special în ceea ce privește influența regională, dar nu ar fi un regres dramatic pentru politica externă globală a Moscovei”, explică Ivan U. Klyszcz.

„ Aliații îi ajută pe cei care se ajută pe ei înșiși”

Deși imaginea regională prezintă câteva aspecte negative pentru Rusia, repercusiunile globale ale intervenției sunt mai ambigue, cu unele aspecte pozitive pentru Moscova.

„Nu există nicio îndoială că reputația Rusiei ca aliat de încredere al altor regimuri necinstite a avut de suferit – anterior în Siria, iar acum în Venezuela.

Unele rapoarte au sugerat c ă personalul militar rus a fost desfășurat în Venezuela la sfâr șitul anului 2025, posibil pentru misiuni de securitate a regimului, într -o posibil ă reluare a anilor 2019 și 2024.

Av ând în vedere strategia declarat ă a SUA de a provoca o insurecție împotriva lui Maduro, desf ășurarea de personal de securitate ar fi fost un răspuns relevant din partea Rusiei pentru a-l menține pe loc.

Cu toate acestea, acest lucru a însemnat pu țin atunci c ând Washingtonul a trecut la ac țiune militară directă, ceea ce a expus slăbiciunea sprijinului rusesc pentru apărare și securitate.

Această evaluare merită însă nuanțare.

Pentru regimuri izolate precum cel al lui Maduro sau cele din Sahel și Coreea de Nord, Rusia răm âne printre pu ținele opțiuni pentru parteneriate în domeniul ap ărării și securității.

Mai mult, deficiențele apărării Venezuelei nu pot fi atribuite pe deplin inacțiunii Moscovei sau calității armelor sale.

Într-o mare măsură, diviziunile regimurilor și eșecurile contrainformațiilor venezuelene au precipitat înfrângerea lui Maduro. Aliații îi ajută pe cei care se ajută pe ei înșiși”, punctează Ivan U. Klyszcz.

„ Pentru Rusia, aceasta este o victorie”

Există unele potențiale avantaje pentru Moscova, în special pe termen mediu. Operațiunea americană ar putea anunța o lume mai în acord cu viziunea Kremlinului asupra lumii. Intervenția venezueleană este cea mai tangibilă expresie a corolarului lui Trump la Doctrina Monroe.

Operațiunea confirmă, de asemenea, că fondul controversatei Strategii de Securitate Națională a SUA din 2025 nu a fost doar un semnal, ci o declarație de intenție – și anume, că Washingtonul trebuie să acorde prioritate „ preeminenței ” sale în emisfera vestică.

„Pentru Rusia, aceasta este o victorie. Într-adevăr, corolarul lui Trump validează existența «sferelor de influență» conduse de marile puteri, ceea ce a fost un element principal în politica externă a Moscovei.

În loc să apere o lume definită de egalitatea suverană între state, corolarul lui Trump poate fi interpretat ca validând afirmațiile Rusiei conform cărora anumite state (în special cele cu care are o graniță comună, cum ar fi Ucraina) sunt mai puțin suverane.

Mai mult, intervenția din Venezuela confirmă faptul că SUA se concentrează pe afacerile emisferice, într -un calcul cu sum ă nulă cu alte regiuni.

Într-adev ăr, concentrarea forțelor în Caraibe a avut loc pe m ăsură ce SUA și- au redus prezența militară în România și în Mediterana.

La vremea respectiv ă, acestea erau semnale slabe, dar acum pot fi văzute ca parte a unei tendințe reale.

Pericolul este ca Rusia să interpreteze aceste mișcări drept undă verde acordată de Washington Kremlinului pentru a-și urmări ambițiile de mare putere în Europa, f ără a fi obstrucționată de forțele americane.

În cele din urmă, propagandiștii ruși vor profita de fiecare ocazie pentru a exploata agresiunile percepute ale SUA la nivel mondial.

Toate canalele rusești, evidente, controlate de stat și secrete, lucrează din greu pentru a portretiza Washingtonul ca fiind imperialist și agresiv.

La r ândul s ău, probabila izbucnire a antiamericanismului în America Latin ă și în întreaga lume va aduce beneficii și Rusiei.

Luate per ansamblu, se poate spune că Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington”, avertizează Ivan U. Klyszcz în analiza sa.

„ Suntem abia la î nceput”

În actuala conjunctură dintre SUA și Venezuela, suntem abia la început, consideră Ivan U. Klyszcz. Ambiția declarată a SUA de a controla petrolul venezuelean ridică semne de întrebare cu privire la amploarea și obiectivele finale ale misiunii. Posibilitatea unei intervenții ulterioare împotriva Cubei complică și mai mult perspectivele regionale.

„Cel mai bun scenariu realist pentru Venezuela ar fi cel al tranziției siriene – și anume menținerea unui minimum de unitate națională sub un guvern care urmărește o nouă politică externă.

La fel ca în Siria îns ăși, acest scenariu nu implică ieșirea completă a intereselor rusești din țară.

În mod crucial, succesorii chavi ști vor răm âne într -un joc tensionat de cooptare și rezistență împotriva SUA, ceea ce va oferi Rusiei oportunit ăți de a răm âne relevant ă.

Un scenariu în care Venezuela ar urma să se confrunte cu un haos și mai profund sau chiar cu un război civil ar crea instabilitate de pe urma căreia orice actor ar avea dificultăți în a profita.

În această măsură, și la fel ca în Siria, Rusia ar înclina probabil spre menținerea unui status quo cu care poate funcționa, mai degrabă decât spre inversarea acestuia”, încheie Ivan U. Klyszcz analiza publicată de Riddle.

RECOMANDAREA AUTORULUI: