După luni de negocieri secrete cu Venezuela și de concentrare a forțelor în Caraibe, SUA au lansat o campanie de atac și un raid pentru a decapita conducerea țării. Rezultatele au fost rapide. Până la sfârșitul scurtei operațiuni Absolute Rezolve, forțele americane i-au capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa și i-au adus în fața justiției, în Statele Unite.
„Un motiv, printre altele, a fost expulzarea din emisfera vestică a unui regim perceput ca fiind pro-China, pro-Iran și pro-Rusia. Într-adevăr, de la criza economică, Venezuela a fost în mare parte izolată din cauza istoricului dezastruos al regimului Maduro în ceea ce privește drepturile omului. Parteneri precum Beijing, Moscova și Teheran au servit drept o gură de oxigen pentru Caracas, ceea ce a dus la creșterea concurenței marilor puteri în regiune”, explică Ivan U. Klyszcz într-o analiză publicată de site-ul independent Riddle, focusat pe articole în care Rusia deține rolul principal.
În ciuda relevanței economice a Chinei și a proiecției politice a Iranului, partenerul cheie în domeniul apărării și securității pentru Caracas a fost Rusia.
În 2019 și 2024, grupul de mercenari Wagner, controlat de statul rus, a fost desfășurat în Venezuela pentru a asigura supraviețuirea regimului, iar activele și ofițerii serviciilor secrete au operat în țară timp de mai mulți ani.
„Așadar, ce reprezintă înlăturarea lui Maduro pentru Moscova?”, se întreabă Ivan U. Klyszcz, cercetător la Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate (ICDS) din Tallinn, Estonia.
„Venezuela reprezintă pentru Kremlin un loc de întâlnire pentru a răspunde la mișcările SUA în mediul extern apropiat al Rusiei.
După cum susțin Ariel González Levaggi și Vladimir Rouvinski, America Latină servește drept oglindă strategică a Rusiei, destinată actelor de «reciprocitate simbolică».
Acest cadru permite, de asemenea, mișcări la distanță care validează pretențiile Moscovei la statutul de mare putere. Caracas a fost semnificativ în acest cadru, dar și-a pierdut relevanța în ultimii ani.
Venezuela a acționat, de asemenea, ca un adevărat campion regional pentru influența Rusiei în America Latină, pledând pentru perspective compatibile cu prioritățile Moscovei.
La rândul său, teritoriul venezuelean a fost folosit de serviciile de informații și armata Rusiei, ceea ce a extins proiecția puterii țării în această regiune îndepărtată de Moscova”, continuă Ivan U. Klyszcz.
Pe de altă parte, mai scrie Ivan U. Klyszcz, „Maduro era, la fel ca Bashar al-Assad din Siria, o piesă din ce în ce mai stângace în politica externă globală a Rusiei”.
„Prăbușirea economică și socială a Venezuelei erodase serios valoarea Caracasului pentru Moscova, inclusiv pe scena regională.
De când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, schimburile dintre Moscova și Caracas au fost lipsite de semnificație în peisajul strategic modificat, post-2022, pentru Moscova.
Per total, pierderea Venezuelei ar fi un dezavantaj net pentru Rusia, în special în ceea ce privește influența regională, dar nu ar fi un regres dramatic pentru politica externă globală a Moscovei”, explică Ivan U. Klyszcz.
Deși imaginea regională prezintă câteva aspecte negative pentru Rusia, repercusiunile globale ale intervenției sunt mai ambigue, cu unele aspecte pozitive pentru Moscova.
„Nu există nicio îndoială că reputația Rusiei ca aliat de încredere al altor regimuri necinstite a avut de suferit – anterior în Siria, iar acum în Venezuela.
Această evaluare merită însă nuanțare.
Într-o mare măsură, diviziunile regimurilor și eșecurile contrainformațiilor venezuelene au precipitat înfrângerea lui Maduro. Aliații îi ajută pe cei care se ajută pe ei înșiși”, punctează Ivan U. Klyszcz.
Există unele potențiale avantaje pentru Moscova, în special pe termen mediu. Operațiunea americană ar putea anunța o lume mai în acord cu viziunea Kremlinului asupra lumii. Intervenția venezueleană este cea mai tangibilă expresie a corolarului lui Trump la Doctrina Monroe.
Operațiunea confirmă, de asemenea, că fondul controversatei Strategii de Securitate Națională a SUA din 2025 nu a fost doar un semnal, ci o declarație de intenție – și anume, că Washingtonul trebuie să acorde prioritate „ preeminenței ” sale în emisfera vestică.
„Pentru Rusia, aceasta este o victorie. Într-adevăr, corolarul lui Trump validează existența «sferelor de influență» conduse de marile puteri, ceea ce a fost un element principal în politica externă a Moscovei.
În loc să apere o lume definită de egalitatea suverană între state, corolarul lui Trump poate fi interpretat ca validând afirmațiile Rusiei conform cărora anumite state (în special cele cu care are o graniță comună, cum ar fi Ucraina) sunt mai puțin suverane.
În cele din urmă, propagandiștii ruși vor profita de fiecare ocazie pentru a exploata agresiunile percepute ale SUA la nivel mondial.
Luate per ansamblu, se poate spune că Moscova a pierdut un partener la Caracas, dar a câștigat un guvern cu aceleași idei la Washington”, avertizează Ivan U. Klyszcz în analiza sa.
În actuala conjunctură dintre SUA și Venezuela, suntem abia la început, consideră Ivan U. Klyszcz. Ambiția declarată a SUA de a controla petrolul venezuelean ridică semne de întrebare cu privire la amploarea și obiectivele finale ale misiunii. Posibilitatea unei intervenții ulterioare împotriva Cubei complică și mai mult perspectivele regionale.
„Cel mai bun scenariu realist pentru Venezuela ar fi cel al tranziției siriene – și anume menținerea unui minimum de unitate națională sub un guvern care urmărește o nouă politică externă.
Un scenariu în care Venezuela ar urma să se confrunte cu un haos și mai profund sau chiar cu un război civil ar crea instabilitate de pe urma căreia orice actor ar avea dificultăți în a profita.
În această măsură, și la fel ca în Siria, Rusia ar înclina probabil spre menținerea unui status quo cu care poate funcționa, mai degrabă decât spre inversarea acestuia”, încheie Ivan U. Klyszcz analiza publicată de Riddle.
