07 ian. 2026, 08:12, Actualitate
Orașul din România care s-a transformat în „mica Veneție” la început de 2026 / Sursa FOTO: Observatorul Prahovean

La început de 2026, un oraș din România a ajuns să fie comparat de localnici cu „mica Veneție”. Din păcate, nu din motive turistice, așa cum și-ar fi dorit mulți, ci din cauza străzilor care se transformă în adevărate lacuri după fiecare ploaie sau ninsoare.

Este vorba despre Ploiești, unul dintre marile orașe ale României.

Bălți și noroi în Ploiești

În mai multe zone din Ploiești, apa băltește pe străzi, îngreunând traficul și punând în pericol atât șoferii, cât și pietonii.

De altfel, scrie Observatorul Prahovean, pe străzile Mărășești, Godeanu și Iezerului carosabilul este aproape complet acoperit de apă. Imaginile surprinse de cititori au fost trimise pe adresa redacției, cu următorul mesaj: „Așa arată zona Vest după fiecare ninsoare și ploaie. O mare baltă”.

Ia problemele nu se opresc aici, pietonii fiind expuși zilnic unor adevărate „dușuri” nedorite.
„La bordura dintre trotuar și carosabil, în stațiile de autobuz sau la trecerile de pietoni, se strânge multă apă, iar șoferii care trec cu viteză o aruncă în pietoni. Am asistat ieri la o astfel de fază, în care un pensionar a fost stropit cu apă mizerabilă dintr-o groapă”, a relatat un alt cititor.

Ploieștenii susțin că situația este cunoscută de mai mulți ani, dar nu s-au luat măsuri. S-a ajuns aici din cauza lipsei investițiilor în modernizarea și extinderea rețelei de canalizare pluvială, care nu mai face față volumului de apă acumulată după fiecare ploaie sau ninsoare.

Locuitorii orașului se descurcă cum pot. Unii caută să ocolească bălțile, iar șoferii își asumă riscul de a-și avaria mașinile.

Până să vină cu soluții concrete, autoritățile locale par să fi demarat programul turistic „Ploiești, mica Veneție a României”.

