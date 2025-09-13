Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi despre faptul că profesorii susţin că în acest mod le-a scăzut venitul pentru că orele suplimentare erau plătite mai bine.

„Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de la 30 de miliarde şi numai la plata cu ora aveam înainte de aceste măsuri 2,7 miliarde de lei. Salariul nu scade, timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână, doar că în cadrul celor 40 de ore nu mai predai 18 ore pe săptămână, predai 20”, a notat Daniel David.

De asemenea, el a mai fost întrebat și despre numărul profesorilor titulari care aveau şi plata cu ora.