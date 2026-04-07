Prima pagină » Actualitate » Ministrul Justiției, Radu Marinescu, i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile pentru funcțiile de conducere din Parchetul General, DNA și DIICOT

Galerie Foto 4

Radu Marinescu a transmis marți propunerile pentru șefiile marilor parchete către Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, după finalizarea procedurii legale, relateză Mediafax. 

Ministrul Justiției a înaintat propunerile pentru conducerile marilor parchete către Palatul Cotroceni, după ce toate procedurile legale au fost îndeplinite, potrivit legii 303/2022, privind statutul magistraților. Procedura legală a fost declanșată pe 8 ianuarie 2026.

În acest fel, ministrul Justiției, a înaintat către președintele României, următoarele propuneri:

Ministerul Public (Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție):
Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, respinsă de pentru Procurori a CSM și reaudiată de MJ, pentru ocuparea funcției de procuror șef al PÎCCJ
Marius Voineag, fostul șef al DNA, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al PÎCCJ

Direcția Națională Anticorupție:
Viorel Cerbu, actualul adjunct al DNA, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DNA
Marinela Mincă, actuala șefă a Secției Judiciare a DNA, respinsă de Secția pentru Procurori a CSM dar reaudiată, pentru funcția de adjunct DNA
Marius Ionel Ștefan, actualul șef al DNA Pitești, cu aviz pozitiv al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct DNA

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism:
Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, cu aviz pozitiv unanim al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de Procuror șef DIICOT
Alex Florența, fostul procuror general al României, fără aviz al Secției pentru Procurori a CSM, pentru funcția de adjunct al DIICOT
Gill Julien Grigore Iacobici, cu aviz negativ al Secției pentru Procurori a CSM dar reaudiat, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT

Președintele Nicușor Dan poate refuza motivat propunerile

„Pentru procurori, aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În momentul acesta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna dintre cele 8 funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care voi primi, voi analiza”, a spus astăzi, la Timișoara, Nicușor Dan.

La începutul lunii martie, Nicușor Dan a spus, la Varșovia, că este „în complet dezacord” cu ceea ce speculează în social media despre numirea procurorilor de rang înalt.

Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Potrivit legii, președintele României poate aproba sau refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe