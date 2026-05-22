Reacția lui Raed Arafat, după moartea elevului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat dacă cei din jur știau ce să facă”

Raed Arafat a oferit mai multe detalii cu privire la tragedia care a avut loc în județul Bacău, acolo un elev de 15 ani a decedat la școală. Șeful DSU a precizat că elevul ar fi putut fi salvat, dacă „cei din jur știau ce să facă”. El a mai susținut că nu înțelege de ce nu a fost chemat un elicopter Smurd la fața locului.

„S-a tot comentat lipsa medicilor. A mai fost al doilea medic în județ de gardă, numai că el a plecat la Iași cu un transfer al unui pacient. Ambulanța Bacău avea doi medici. Smurd nu avea mașina de serviciu în ziua respectivă pentru că la UPU nu erau decât medici. Când au 3 medici atunci unul din ei deservește mașina Smurd și iese cu ea pe teren. Sunt zile în care mașina Smurdului este 24 de ore”, a spus Raed Arafat.

Raed Arafat a fost întrebat care a fost motivul pentru care nu a fost trimis un elicopter la fața locului.

„Colegii vor veni cu răspunsurile, nu înțeleg de ce nu au chemat, că aveau două elicoptere care pot fi chemate. Cel de la Iași și cel de la Galați. Totuși aveau medic în stație și puteau trimite medicul respectiv. Asta e concluzia din acest moment. Să vedem care sunt măsurile care se impun împreună cu Ministerul Sănătății”, a spus Raed Arafat.

Raed Arafat a fost întrebat dacă elevul de 15 ani ar fi avut mai multe șanse de supraviețuire, dacă un medic ajungea mai rapid pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Șeful DSU a susținut că dacă elevul s-ar fi înecat cu un bol alimentar, el ar fi putut fi salvat, „dacă cei din jur știau foarte bine ce să facă”.

Șeful DSU a precizat că la fața locului se deplasase și un medic de familie din zonă, spunând că „nu a rămas neasistat total până a sosit ambulanța”.

„Avea foarte multe șanse dacă este vorba cum s-a zis de înecare cu un bol alimentar, dacă cei din jur știau foarte bine ce să facă. Deci asta este prima șansă a lui. Adică de la manevra Heimlich la resucitare, să se facă corect, normal că dă mai multă șansă o perioadă de timp. Manevra Heimlich putea să rezolve problema, dacă se putea face. Nu pot să comentez circumstanțele, dar vă spun teoretic care este situația. Înțeleg ca a fost chemat un medic de familie din zonă.

Un medic de familie trebuie să știe cum se face resuscitarea. Așa că el nu a rămas neasistat total până a sosit ambulanța. Dar ambulanța avea echipamentele necesare, iar a doua ambulanța avea și mai multe, inclusiv medic care putea să le folosească”, a mai spus Raed Arafat, la Digi24.

