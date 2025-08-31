Prima pagină » Actualitate » Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei

31 aug. 2025, 15:42, Actualitate
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei
FOTO - Caracter ilustrativ

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla pentru persoane fizice va începe cel târziu la finalul lunii septembrie, iar bugetul total alocat este de 200 de milioane de lei.

„Programul Rabla pentru persoane fizice – avem până vineri în transparenţă ordinul, apoi el va fi lansat, apoi e perioada de înscriere pentru dealeri, pentru că vor mai fi încă dealeri noi care se vor putea înscrie pe noul program, asta înseamnă vreo 10 zile lucrătoare şi apoi lansăm pentru persoane fizice. Deci cel târziu la finalul lunii septembrie, pe calendarul pe care l-am agreat cu AFM-ul, nu ar trebui să se ducă mai târziu de septembrie”, a declarat Diana Buzoianu, duminică, la Dumbrăviţa, în judeţul Timiş.

Ministrul Mediului a precizat şi care este valoarea voucherelor.

„Voucherele pentru maşinile cu motor termic, cele hybrid, plugin hybrid rămân la fel cum erau prevăzute iniţial, pentru cele electrice va rămâne la 18.500 lei voucher-ul. 200 de milioane de lei este bugetul total”, a mai spus Buzoianu, potrivit News.ro.

FOTO: Facebook/PNL Sector 1

Mediafax
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Spune-mi ce visezi ca să-ți spun cine ești! Visele, oglindă complexă atât a psihicului individual, cât și a culturii colective
EXTERNE La summitul OCS, Xi Jinping și premierul indian Modi vorbesc despre prietenie într-o lume HAOTICĂ. „Transformări care se întâmplă o dată la un secol”
15:10
La summitul OCS, Xi Jinping și premierul indian Modi vorbesc despre prietenie într-o lume HAOTICĂ. „Transformări care se întâmplă o dată la un secol”
HOROSCOP Horoscop 1 septembrie 2025. BALANȚELE își reamenajează casa
15:00
Horoscop 1 septembrie 2025. BALANȚELE își reamenajează casa
IT&C Modelele de INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ generează tot mai mult conținut plin de ură. Ce a făcut Grok, chatbot-ul lui Elon Musk
14:55
Modelele de INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ generează tot mai mult conținut plin de ură. Ce a făcut Grok, chatbot-ul lui Elon Musk
SPORT Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo: „Kopic aranjează puzzle-ul”. Ce spune despre PARTICIPAREA roș-albilor în cupele europene
14:17
Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo: „Kopic aranjează puzzle-ul”. Ce spune despre PARTICIPAREA roș-albilor în cupele europene
POLITICĂ Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru partidul creat de Cioloș. Anunță chiar un proiect comun: o să avem o colaborare interesantă
14:13
Nicușor Dan, mesaj de susținere pentru partidul creat de Cioloș. Anunță chiar un proiect comun: o să avem o colaborare interesantă
ACTUALITATE Accident feroviar în EGIPT: trei morți și peste 100 de răniți după ce un tren a deraiat de pe șine!
14:11
Accident feroviar în EGIPT: trei morți și peste 100 de răniți după ce un tren a deraiat de pe șine!