Până la ce oră este indicat să zici „Bună dimineața!”, de fapt. Ce spun normele de bună conduită și etichetă în România 

În normele de conduită și etichetă din România este menționată și ora până la care poți spune „Bună dimineața!”
În cadrul formelor de socializare, salutul reprezintă un element esențial, însă puțini știu ora până la care poți spune „Bună dimineața!”. În conformitate cu Codul Bunelor Maniere, aceste saluturi se potrivesc cu anumite perioade ale zilei.
Potrivit Codului Bunelor Maniere, există un interval de timp specific pentru a spune „Bună dimineața!” și „Bună seara!”, oferind astfel un cadru stabil pentru interacțiunile sociale.
În normele de bună conduită și eticheta modernă sugerează că pragul pentru „buna dimineața” este ora 11:00.
Iată cum se împarte corect salutul in funcție de momentul zilei:
Cunoașterea dar și respectarea acestor reguli de etichetă contribuie la crearea unui mediu social plăcut și respectuos. Saluturile folosite în mod adecvat reprezintă un mod de a arăta considerație și bunăvoință față de cei din jur și pot întări relațiile interpersonale.
