Până la ce oră este indicat să zici „Bună dimineața!”, de fapt. Ce spun normele de bună conduită și etichetă în România 

În normele de conduită și etichetă din România este menționată și ora până la care poți spune „Bună dimineața!”

În cadrul formelor de socializare, salutul reprezintă un element esențial, însă puțini știu ora până la care poți spune „Bună dimineața!”. În conformitate cu Codul Bunelor Maniere, aceste saluturi se potrivesc cu anumite perioade ale zilei.

Până la ce oră este indicat să spui „Bună dimineața!”

Potrivit Codului Bunelor Maniere, există un interval de timp specific pentru a spune „Bună dimineața!” și „Bună seara!”, oferind astfel un cadru stabil pentru interacțiunile sociale.

În normele de bună conduită și eticheta modernă sugerează că pragul pentru „buna dimineața” este ora 11:00.

Iată cum se împarte corect salutul in funcție de momentul zilei:

a) „Bună dimineața!”: sefoloseștede la primele ore ale zilei pana la ora 11:00. b) „Bună ziua!”: devine formula potrivitaîncepândcu ora 11:00 și până la apusul soarelui sau până la ora 18:00. c) „Bună seara!”: sefoloseștedupă ora 18:00 sau odată cu lăsarea întunericului (depinde de anotimp).

Cunoașterea dar și respectarea acestor reguli de etichetă contribuie la crearea unui mediu social plăcut și respectuos. Saluturile folosite în mod adecvat reprezintă un mod de a arăta considerație și bunăvoință față de cei din jur și pot întări relațiile interpersonale.

Recomandările autorului: