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Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo

Luiza Dobrescu
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
Adaugă Gândul ca sursă preferată
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Noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, a avut recent o discuţie cu meteorologii care culeg date despre starea vremii din staţiile situate pe  culmile cele mai înalte ale munţilor.

Potrivit informaţiilor care i-au fost aduse la cunoştinţă, există un deficit foarte mare de personal. Din 5 persoane, cât ar fi normal să fie angajate în fiecare staţie sunt doar 3.

Natalia Intotero a declarat, pentru Gândul,  că sunt angajaţi ai Administraţiei Naţionale de Meteorologie care merg şi două zile, pe jos, ca să ajungă la staţia meteo de unde culeg informaţiile care anunţă starea vremii.

Drumul acestora, pe lângă distanţă, nu este niciodată fără pericole. Pe lângă mersul pe jos prin zăpadă, mai există şi pericolul să fie atacaţi de animale sălbatice.

„Mi-au spus de la o stație meteorologică că, până anul trecut, când au beneficiat de un snowmobil, făceau 2 zile pe jos. Alții care și acum fac 25 km, parcurg pe jos, 25 km cu mașina, merg 8h prin nămeți, sunt izolați acolo câteva luni bune pe an, adică ei rămân acolo. La Omul(n.r staţia de la Vf. Omu) sunt doar trei angajați, ar trebui să fie cinci. La fiecare urcare și coborâre, trebuie să fie câte doi, să se păzească unul pe altul, să anunțe, doamne ferește, avalanșe și alte chestiuni. Deci vă dați seama că unul dintre ei rămâne acolo izolat luni de zile, familia la distanță”, povesteşte Natalia Intotero, pentru Gândul.

Staţiile meteo au mobilier putred şi plouă prin tavane

Noul ministru al Mediului a mai aflat şi de condiţiile improprii de cazare ale angajaţilor ANM din staţiile meteo.

„Mobilier putrezit. În unele locații plouă. Deci nu, chiar le-am rugat să îmi facă imagini video, să îmi trimită când permite starea vremii, poate reușesc să și ajung fizic pe acolo. Vreau ca aceia din conducerea consiliului de administrație  să audă și după aceea ei se ia cele mai bune decizii”, a mai spus ministrul, pentru Gândul.

Cele mai reprezentative staţii meteo din România, aflate pe înălţimile munţilor sunt cele de pe: Vârful Omu (2.504 m), care este şi cea mai înaltă stație meteorologică din România, situată în Munții Bucegi.

Este urmată de aceea de la Bâlea Lac (Făgăraș); stație de referință pentru Munții Făgăraș, cu date orare despre temperatură, vânt și strat de zăpadă.

La 1.904 m se află Staţia Ceahlău-Toaca, la 1.500 m avem Staţia Sinaia Cota 1.500, cunoscută pentru faptul că este o stație istorică de munte din Munții Bucegi şi este activă din 1886, iar ultima se află pe Vârful Țarcu  şi este una dintre cele mai izolate stații meteorologice din Munții Țarcu.

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