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Milioane de telespectatori urmăresc în direct o emisiune finlandeză ce difuzează non-stop imagini cu cățeluși

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O emisiune TV din Finlanda a găsit soluția la știrile negative care împânzesc, de obicei, telejurnalele: transmite 24 de ore din 24 imagini în direct cu o cățelușă și puii ei, cu un succes uriaș de audiență, relatează The Guardian.

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Proiectul se numește „Pentulive” (Puppy Live) și reprezintă exact ceea ce spune: vedetele sunt Hilkka, o cățelușă din rasa Lagotto Romagnolo și puii ei.

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Milioane de telespectatori au rămas lipiți de televizoare pentru a urmări livestream-ul cu cățelușii.

De asemenea, transmisiunea în direct permite sesiuni de chat seara, cu crescătorul de câini, un podcast și un serviciu de notificări care îi ține la curent pe fani cu evoluția animăluțelor timp de două luni.

Este al șaselea sezon al emisiunii realizate de postul TV Yle, care se alătură unui fenomen cultural nordic în plină expansiune, numit „slow TV”.

Conceptul are ca scop combaterea nocivului „doomscrolling” sau chiar a „zapării” pe TV, în neștire, unde suntem asediați de știri și opinii, în general pesimiste.

În primele două săptămânii, livestream-ul a fost urmărit timp de peste un milion de ore.

Emisiunea a atras 1,85 milioane de spectatori unici. Fanii spun că acești cățeluși le oferă o pauză fie de la muncă, fie de la stresul cotidian (cauzat și de diversele forme de media).

Sursa foto: Yle

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